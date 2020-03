Coronavirus în România: Apelul doctorilor de la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal Timișoara: ”Am intrat în război cu mâinile goale!”

Reprezentanții compartimentului de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul Municipal Timișoara transmit că acum aproximativ două săptămâni, au început să se pregătească pentru ce va veni și declară că au luat echipamente din banii lor.”Am strâns bani de la tot colectivul de medici ATI I, am cumpărat combinezoane impermeabile de unică folosință (concepute pentru zugravi), cizme, bonete, mii de șorțuri impermeabile, viziere, măști de protecție împotriva toxicelor. Unii am primit și donații din partea prietenilor/familiei. Din păcate, nu am reușit să achiziționăm măști cu protecție pentru procedurile aerosolizante ale pacienților suspecți/ confirmați COVID. Spitalul ne-a oferit 13 echipamente complete de protecție, la data de 13 martie (acum 15 zile). Am făcut repetate referate către echipa de management a spitalului, iar răspunsul lor a fost de fiecare dată același : “trebuie să rămânem raționali, noi nu tratăm pacienți covid”, fiind asigurați că există o hotărâre la nivel local și cazurile de terapie intensivă vor fi preluate inițial de Victor Babeș Timișoara, apoi de SCJUT în clinica de Ortopedie, clădire ce va fi folosită exclusiv pentru pacienți suspecți/confirmați COVID. De asemenea, s-a stabilit că noi vom prelua doar cazuri chirurgicale COVID în circuitul separat, ATI Oncologie (la parterul spitalului municipal)”, transmit reprezentanții Secției ATI 1.Între timp, în 21 martie, au primit „planul alb” pentru organizarea sistemului spitalicesc în județul Timiș, care menționează că în faza a doua (după Spitalul Victor Babeș) cazurile complicate ATI vor ajunge la spitalele CF Timișoara, Municipal Lugoj și Municipal Timișoara.”Spitalul CF iese din schemă, fiindcă nu au nici măcar linie de gardă ATI, și probabil nu au personal instruit în ventilația mecanică a pacientului critic. Secția ATI a Spitalului Lugoj este închisă de două zile, după confirmarea a două cazuri COVID în ATI pentru decontaminare. Personalul lor este în carantină, deci încă o secție este ieșită din schemă! Ultimul pacient al secției AȚI din Lugoj (care a fost izolat în timpul staționării pe TI) a fost transferat în clinica noastră joi. Datorită faptului că acest pacient vine dintr-o secție compromisă, am luat măsuri de protecție de la internarea pacientului. Ne-am reorganizat în ture, atât medicii cât și asistentele, iar la 48 ore de la internare nu mai avem nici măcar unul din cele 13 combinezoane de protecție oferite de management. Pacientul a fost negativ la prima recoltare, urmează să recoltăm și a două oara înainte de a relaxa orice măsură de protecție. Conform planului alb Spitalul Municipal Timișoara este următorul care va prelua pacienții critici COVID. Cum? Cu mănușile de uz veterinar cumpărate de noi? Cu măști improvizate?”, transmit cei din „colectivul secției ATI de la Spitalul Municipal Timișoara”.Cei de la secția ATI 1, de la „Municipal”, transmit că au informații că spitalele care vor fi implicate în faza a treia de îngrijire a pacienților critici COVID au primit deja sute sau mii de echipamente, iar secția ATI de la Spitalul Municipal Timișoara nu a primit niciunul. Nu au nici teste rapide de COVID-19.„Suntem într-o situație dramatică în care nu putem continua să ne facem datoria, tot personalul merită să fie protejat în fața acestei lupte cu necunoscutul, iar pacienții necesită implicarea noastră pentru a fi salvați. Vă rugăm să ne asigurați buna desfășurare a activității în ceea ce privește managementul pacientului cu COVID 19. Ne așteaptă săptămâni sau luni extrem de grele. Cerem autorităților responsabile achiziționarea de urgență a echipamentului corespunzător de protecție a personalului care se va confrunta în scurt timp cu acest „tsunami” medical. Menționăm că suntem 16 medici ATI în această clinică, care vor trata pacienți COVID/ pacienți NONCOVID, din toate clinicile auxiliare aferente și vom asigura liniile de gardă. Nu ne permitem să pierdem personal din cauza lipsei de implicare a structurilor responsabile”, mai spun medicii.În schimb, managerul Spitalului Municipal Timișoara, doctorul Olimpia Oprea, transmite că există echipamente pentru Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și Terapie Intensivă, cel puțin până luni, iar acestea continuă să sosească în fiecare zi.”Există echipamente pentru UPU și terapie intensivă, până luni, cel puțin, avem asigurat necesarul. Dimineață am primit echipamente de la ISU, ne-au distribuit 30 de combinezoane și 20 de măști, e adevărat, puține, dar aveam oricum necesarul până luni. Aseară am primit 40 de viziere. Le-am distribuit în această dimineață, 30 le-a luat din UPU o reprezentantă ATI. Astăzi voi primi încă 40 de viziere și luni, marți încă 500, din partea unui sponsor. Avem sprijin de la primărie, 1,5 milioane lei pentru echipamente. Urmează să vină săptămâna viitoare”, a declarat doctorul Olimpia Oprea, managerul Spitalului Municipal Timișoara, pentru TION.