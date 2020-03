Vlad Voiculescu acuză că 700 de medici rezidenți, voluntari la linia TelVerde dedicată coronavirus, lucrează înghesuiți în săli fără geamuri / Gabriela Firea: Sunt mii de metri pătrați, spațiul este conform normelor

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, a făcut public mesajul unui medic rezident care lucrează la linia TelVerde înființată de autorități și dedicată coronavirus, mesaj în care se afirmă că 700 de medici rezidenți ar fi "obligați" să susțină această linie și să lucreze în săli de la Arena Națională, puse la dispoziție de Primăria Capitalei, unde nu ar exista geamuri, nu s-ar păstra distanțele de 1,5 - 2 metri între persoane și "nu se respectă nicio normă impusă de ordonanțele militare".





Cetățenii care doresc informații despre virusul COVID–19 (coronavirus) și cum să prevină infectarea pot apela numărul 0800800358, o linie TelVerde înființată de autorități. Cei care au suspiciuni că au contactat virusul trebuie să sune la 112, iar cei care doresc doar să solicite informații despre coronavirus sunt sfătuiți să apeleze linia TelVerde. La linia TelVerde lucrează, în regim de voluntariat, medici rezidenți.















Gabriela Firea: Se păstrează distanța recomandată, se face curățenie și dezinfecție de 3 ori pe zi

"Resping cu fermitate informațiile neadevărate lansate în spațiul public de un politician, care afirmă ca Primăria Capitalei, la solicitarea Ministerului Sănătății, a pus la dispoziție un spațiu impropriu pentru medicii care răspund cetățenilor la Tel Verde Covid, în cadrul Arenei Naționale. Nu vor lucra '700 de medici simultan într-o încăpere mică'. Turele de lucru sunt stabilite de către Ministerul Sănătății, conform normelor de distanță obligatorie în caz de pandemie. Primăria Capitalei pune la dispoziție orice spațiu necesar, conform normelor, la Arena Națională. Sunt mii de metri pătrați", a reacționat Gabriela Firea la acuzațiile lui Vlad Voiculescu.















"Și, dacă nu este destul de încăpătoare Arena Națională, puneți voi la dispoziție un spațiu mai generos și mai adecvat (gratis), politicieni generoși ce sunteți! Înainte de a se formula acuzații nefondate, ar fi fost de dorit să existe o minimă informare. Nu vă puteți abține de la răutăți și atacuri politice nedemne nici măcar acum, pe timpuri atât de grele pentru întreaga omenire...", adaugă Gabriela Firea.







Vlad Voiculescu: Pe stradă nu e voie în grupuri mai mari de 3 persoane, iar Gabriela Firea adună 700 dintre viitorii medici pe Arena Națională









Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, a făcut public vineri seară mesajul anonim al unui medic rezident, voluntar la linia TelVerde dedicată coronavirus. "Săptămâna asta ne-a adus parcă mai multe vești proaste și mai multe frici decât luni sau ani la un loc. Tocmai citesc cum viața a 700 (șapte sute!!!) de medici rezidenți și a familiilor lor este pusă în pericol în București chiar de către Primăria Bucureștiului", a scris vineri seară Vlad Voiculescu, pe pagina sa de Facebook.















"Buna seara! Imi cer scuze ca va deranjez! Sub anonimat, imi permit sa va cer ajutor, poate reusiti sa ne ajutati sa facem putina lumina in acest caz. Suntem aprox 700 medici rezidenti, obligati sa mergem sa sustinem TelVerde, in niste sali la Arena Nationala, asa cum se lauda dna Firea pe facebook ca le a pus la dispozitie. Acele sali nu respecta nicio norma impusa de ordonantele militare. Sunt sali fara geamuri, nu se pot aerisi, intre persoane nu se poate pastra distanta de 1.5-2m, vom fi in jur de 40-50 rezidenti intr o sala pe o tura de 6 ore, fara pauze intre ture ca sa se poata face curatenie, dezinfectie, nu exiata panouri intre noi, nu se dezinfecteaza nimic, masti si manusi va dati seama ca nu exista. Ni s-a spus ca " suntem medici,nu e nimeni bolnav aici".





Nu mai zic ca niciodata pe aceeasi tura nu suntem aceleasi persoane, ne mixam. Deci riscul de infectie este enorm. Multi dintre noi locuim cu familiile, unii au copii mici sau sunt persoane gravide.





Sunt incalcate ordonantele din toate punctele de vedere. Este normal asa ceva? Nu toata lumea ar trebui sa se supuna acestor ordonante? Sau noi suntem doar niste bieti rezidenti...carne de bataie??





Suntem medici, nu vrem sa ne dam la o parte, vrem sa ne facem datoria si sa ajutam cu ce putem, dar nu in aceste conditii. Am cerut minimum de siguranta, asa cum spun si legile in vigoare, dar totusi, nimeni nu face nimic pt noi...





"Nu au fost nicicând mai multe spații disponibile în București. Nu a fost nicicând mai ușor să folosești tehnologia pentru a organiza un call-center cu oameni care fac asta de la casele lor. Cu toate astea, în condițiile în care pe stradă nu e voie în grupuri mai mari de 3 persoane iar la nunți, botezuri sau înmormântări nu pot participa mai mult de 8 persoane, Gabriela Firea adună 700 dintre viitorii medici ai țării ăsteia pe Arena Națională", a comentat Vlad Voiculescu mesajul medicului rezident, pe care l-a făcut public.

"Îmi lipsesc cuvintele să calific decizia Gabrielei Firea, precum și acceptarea acesteia de către Guvern. Dar ce știu sigur este că dacă există o singură cauză pentru care societatea noastră a ajuns așa cum este astăzi, aceea este că ne-a păsat prea puțin de nedreptățile care nu ne afectau direct, prea rar am găsit puterea să ne revoltăm și să facem ceva atunci când unuia mai mic, mai slab decât noi îi era făcută o nedreptate. O nedreptate trebuie denunțată. Un abuz trebuie oprit. Haideți să facem ce ține de noi ca viața altor medici să nu mai fie pusă în pericol!", a adăugat Vlad Voiculescu.













Gabriela Firea a făcut publice și fotografii din spațiile unde medicii rezidenți lucrează ca voluntari la linia TelVerde. Primarul Capitalei susține că mesele și scaunele medicilor rezidenți care lucrează în aceste săli păstarează distanța recomandată, iar de 3 ori pe zi se face curățenie și dezinfecție.Multumesc frumos!"