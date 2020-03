Noi informații legate de cazul COVID-19 de la Maternitatea MedLife: O singură persoană depistată pozitiv, procesul de testare a contacților continuă / MedLife are acum propriul laborator de testare pentru coronavirus

MedLife revine cu informații referitoare la cazul COVID 19. De asemenea, anunță că a extins procesul de testare pentru toți medicii și asistenții care sunt direct implicați în procesul de triaj la intrarea în unitățile medicale, pentru a ține în siguranță personalul și pacienții și a pus în funcțiune propriul laborator, Real Time PCR.

După depistarea primului caz pozitiv în maternitatea din Grivița, am demarat imediat un proces extins de testare, gestionat independent, având la bază cea mai sigură metodă de procesare, practicată la nivel mondial, Real Time PCR.Astfel, am dispus testarea întregului personal care a lucrat în maternitatea MedLife în ultimele 10 zile și care ar fi putut veni în contact cu pacienta infectată, de la medicii și asistentele care au îngrijit și investigat mama și nou născutul, la infirmiere și personalul auxiliar. De asemenea, au fost testate mamele, doi tați și cei 15 noi născuți prezenți în maternitate la momentul confirmării testului. Pentru siguranța pacienților și a personalului, au fost testate nu mai puțin de 93 de persoane.estul aparține unei colege asistentă pe secția de obstetrică ginecologie, fiind una dintre asistentele care a îngrijit pacienta suspectă pe durata spitalizării. Colega noastră a intrat în auto-izolare imediat după ce pacienta a fost confirmată pozitiv COVID 19, respectiv în data 23 martie. Până la comunicarea unei decizii din partea DSP, vom dispune de urgență testarea membrilor de familie ai colegei noastre și a tuturor contacților ei.De asemenea, vom relua testarea tuturor celor 92 de persoane cu rezultate negative pentru a-i ține sub monitorizare. În continuare, testăm în timp real orice contact pe care îl identificăm cu potențial de contaminare. Dacă totuși în testările următoare vreun rezultat se va dovedi pozitiv, vom testa și rudele acestora până vom închide complet cercul și riscurile potențiale de infecție din maternitatea noastră. Vom fi alături de pacienții și de colegii noștri până la capăt.Totodată, asigurăm pacienții că toate celelalte unități medicale MedLife din București și din țară funcționează în parametri normali și, în situația în care au o urgență medicală, avem capacitatea și resursele necesare pentru a veni în sprijinul lor, în deplină siguranță. Mai mult, pentru a ține în siguranță personalul și pacienții care ajung în regim de urgență în celelalte unități MedLife, am extins procesul de testare pentru toți medicii și asistenții care sunt direct implicați în procesul de triaj la intrarea în unitățile noastre.Pe această cale, anunțăm că, după eforturi considerabile de reconstrucție și dotare, am pus în funcțiune propriul laborator, Real Time PCR, în vederea depistării infecției cu COVID-19 (coronavirus). Noul laboratorul funcționează în condiții de maximă siguranță și la standardele impuse de Organizația Mondială a Sănătății. Laboratorul are capacitatea de procesare de 300 de teste pe zi, această capacitate urmând să fie atinsă gradual. Am început testarea personalului din toate unitățile MedLife care primesc pacienți vulnerabili, expuși infecției COVID 19. Până luni, sperăm sa finalizăm testarea întregului personal care îngrijește pacienți oncologici, oferind asistență pentru tratamentele de chimioterapie în unitățile noastre din București, Brașov, Sibiu și Craiova, precum și a întregului personal care asigură tratamente de radioterapie în centrul nostru de radioterapie din Sibiu.Este esențial în această perioadă să susținem eforturile autorităților de a limita răspândirea bolii. Rămânem la dispoziția acestora pentru a oferi resursele noastre în vederea depistării infecției COVID 19.Vom reveni cu noi informații în funcție de evoluția situației.