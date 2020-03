Germania ia în calcul să folosească sistemul de localizare al telefoanelor mobile în lupta cu COVID-19

Germania a propus folosirea big data și datele de localizare de pe telefoane pentru a izola oamenii cu coronavirus pentru a încerca să țină sub control pandemia odată ce măsurile de distanțare socială au încetinit răspândirea, arată mass-media vineri, scrie Reuters.

Strategia ministrului de Interne recomandă folosirea metodei Coreii de Sud de testare agresivă pentru Covid-19 și folosirea datelor de localizare de pe smartphone-uri pentru a urmări oamenii care intră în contact cu cei infectați.

Măsurile vor fi critice pentru a preveni noi răbufniri de cazuri odată ce măsurile acum în vigoare - precum închiderea școlilor și restricțiile de mișcare - reușesc să încetinească răspândirea coronavirusului, potrivit unor relatări din Der Spiegel și Sueddeutsche Zeitung.

Guvernele din Europa se orientează către tehnologie pentru a localiza coronavirusul, o abordare care vine dinspre Asia, dar care pune la încercare regulile privind confidențialitatea datelor.

Supravegherea guvernamentală este un subiect sensibil în Germania, din cauza amintirii poliției secrete Stasi din Germania de Est. Germania are unele dintre cele mai dure legi privind confidențialitatea din cauza sistemelor de supraveghere folosite de naziști și de Stasi.

Astfel, un studiu german, numit ”How We Get COVID-19 Under Control", a luat în calcul un scenariu în care numărul testărilor să fie crescut în săptămânile viitoare, cu stații mobile de testare și stricta izolare a celor infectați.

”Pentru a testa mai repede și mai eficient”, a citat Spiegel studiul, ”folosirea big data și urmărirea locației este inevitabilă pe termen lung”.

Dacă Germania va apela la acest sistem, cercetătorii care au lucrat la studiu au calculat că aproximativ un milion de oameni din Germania ar fi infectați, dar doar 12.000 ar muri. Stricta procedură ar trebui să fie menținută pentru două luni, potrivit Spiegel.

În cel mai rău caz, dacă Germania nu va lua măsuri suficiente, aproximativ 70 la sută din populație ar fi infectată cât de curând, iar peste 80% vor fi pacienți de terapie intensivă care vor fi refuzați de spitale, iar bilanțul deceselor ar depăși un milion.

Joi, Germania avea 42.288 de cazuri confirmate și 253 de decese.