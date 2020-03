"Nu vom avea niciodată un răspuns": Julie A., 16 ani, a murit de coronavirus în Franța

"Este insuportabil", spune Sabine, mama tinerei fete. Vorbind foarte rapid, evocă "șocul pierderii unui copil", "sensul vieții", obligația de a "continua"."Ar fi trebuit să avem o viață normală", adaugă ea, contactată telefonic de AFP, din locuința sa din suburbiile pariziene."Avea doar o tuse", repetă Sabine. O mică tuse, aparent benignă, apărută acum o săptămână, pe care a încercat să o trateze cu sirop, plante, inhalații.Sâmbătă, a început să aibă probleme de respirație. "Nu enorme, avea probleme să-și reia respirația", își amintește mama sa. Apoi au urmat accesele prelungite de tuse, care au determinat-o luni pe mamă să-și ducă fiica, fără alte probleme de sănătate diagnosticate, la doctor.Aici, generalistul constată o deficiență respiratorie "acceptabilă". Decide să cheme Samu, serviciile franceze de urgență, dar în cele din urmă vin pompierii.Cu combinezoane integrale, măști, mânuși, "ca în a 4-a dimensiune", continuă mama. Duc fata, echipată cu o mască de hârtie sub masca de oxigen,. la cel mai apropiat spital, Longjumeau, în Essonne.Sabine se întoarce acasă. Când este sunată de la spital, un pic mai târziu, i se vorbește de o radiografie, de opacități pulmonare, "nimic grav".Un test Covid-19 este în curs.Dar, în timpul nopții, Julie, cu insuficiență respiratorie, este transferată la spitalul Necker pentru copii, în Paris. Sunt efectuate alte două teste pentru Covid-19.Julie este dusă la reanimare marți. Este instalată într-o cameră mică, cu pereți albaștri, cu ursuleți pe ei. "La 16 ani, ești încă la pediatrie, ești mic", spune Sabine.Când își vizitează fata, după amiază, aceasta este anxioasă, vorbește, dar obosește repede: "Mă supără inima", spune fata.Dar rezultatele ultimelor două teste pentru covid-19 vin cu vești bune: negative."Se deschide ușa camerei (...) doctorul ridică degetul mare pentru a-mi spune că este bine", povestește Sabine. Julie pare să fi trecut peste ce e mai greu.Este târziu, Sabine merge acasă, promite că vine a doua zi.Târziu în cursul serii, un telefon: a venit rezultatul primul test efectuat la spitalul din Longjumeau, Julie este pozitivă la covid-19 și starea sa se degradează, trebuie intubată."Nu-mi venea să cred. Mi-am zis că se înșală. Și de ce aceste rezultate vin atât de târziu?", se întreabă încă Sabine."De la început ni s-a spus că virusul nu afectează tinerii. Am crezut, ca toată lumea", spune sora mai mare a lui Julie, Manon.În jurul orei 00,30, un alt telefon: "Veniți, repede!"."Atunci am intrat în panică. Sunt cuvinte pe care le înțelegi", explică Sabine.Potrivit directorul general al Sănătății, Pr Jérôme Salomon, care a anunțat moartea tinerei fete joi seara, Julie a fost victima unei forme severe a virusului "extrem de rară" la tineri.Când ajunge la spital, cu cealaltă fiică a sa, în jurul orei 01,00 miercuri dimineața, Julie era moartă. Îi atinge mâna, pielea era caldă, încă, își amintește ea.Sora sa îi mângâie fruntea. Și apoi, imediat, li se explică faptul că nu o vor mai revedea, protocolul este strict."Tot ce v-am spus, într-o oră..." spune Sabine.Imposibil de recuperat lucrurile fetei, totul trebuie ars. Reușesc totuși să păstreze o brățară de botez.Cadavrul lui Julie este în camera mortuară a spitalul Necker. Nu va ieși de aici înainte de înmormântarea prevăzută în câteva zile. Ca măsură de precauție, nu va fi nicio ceremonie, doar zece persoane vor fi prezente la cimitir."Va trebui să alegem cine va veni", povestește Manon. "În ziua decesului, a trebuit deja să alegem un sicriu pentru ea".Acest sicriu va rămâne închis și Julie "nu va fi nici machiată, nici îmbrăcată, nu avem dreptul", explică sora sa."E dificil de suportat", spunea ea, în același timp cu mama sa.Potrivit celui mai recent bilanț, 1.696 de persoane au murit din cauza covid-19 în spitalele din Franța de la începutul epidemiei.De joi seara, televiziunile afișează în buclă mesajul că o adolescentă de 16 ani a murit din cauza coronavirusului."E oribil pentru că eu știu că este a mea", spune Sabine.