Transmiterea coronavirusului în timpul sarcinii: rară, dar posibilă. Testarea gravidelor, crucială (studiu)

Cercetătorii chinezi, care și-au publicat concluziile în Journal of the American Medical Association Pediatrics, a urmărit 33 de femei însărcinate în orașul Wuhan, unde virusul a fost identificat pentru prima oară, și au descoperit că doar trei bebeluși erau infectați la naștere, respectiv o rată de 9%."În condițiile în care au fost adoptate proceduri stricte de control și de prevenție a infecțiilor în timpul nașterii, este probabil ca tulpinile de SARS-CoV-2 din aparatul respirator superior și din anusul nou-născutului să fie de origine maternă", spun cercetătorii chinezi.SARS-CoV-2 este numele științific al coronavirusului, care declanșează boala identificată sub numele Covid-19.Cei trei bebeluși infectați erau toți băieți, născuți prin cezariană, deoarece mamele lor sufereau de pneumonie provocată de coronavirus.Unul dintre ei era prematur, născut după 31 de săptămâni de sarcină, și a fost reanimat.Ceilalți doi aveau febră și erau letargici, iar unul dintre ei avea pneumonie. Ambii au fost internați la terapie intensivă și au fost testați negativ la virus în ziua a 6-a.Bebelușul născut prematur a fost cel mai grav afectat, cu pneumonie, dificultăți respiratorii și septicemie. A fost vindecat grație îngrijirilor primite la terapie intensivă, în special prin folosirea unui ventilator, antibiotice și cafeină. A fost testat negativ la coronavirus în ziua a 7-a.Toți trei au supraviețuit.Experții chinezi invocaseră deja un caz de transmisie "verticală", de la mamă la fetus, atunci când un bebeluș a fost testat pozitiv la 30 de ore după naștere.Transmisia se poate produce prin placentă sau în timpul nașterii."Este deci crucială testarea tuturor femeilor însărcinate și aplicarea de măsuri stricte de control a infecțiilor, de carantinarea mamelor infectate și de supravegherea atentă a nou-născuților", concluzionează studiul chinez.