FT: Acord istoric în SUA privind măsuri de stimulare de 2.000 mld de dolari

Politicienii de la Washington au reuşit, în pofida disensiunilor generale, să ajungă la un acord care prevede un set de măsuri de stimulare în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, pentru atenuarea efectelor sociale şi economice ale epidemiei de coronavirus, informează Financial Times, citat de Mediafax.„Din acest punct de vedere, în naţiunea noastră este vorba de un nivel de investiţii specific perioadelor de război" - în acest fel a definit Mitch McConnell, liderul majorităţii republicane din Senatul SUA, pachetul de stimulente economice în valoare de 2.000 de miliarde de dolari adoptat miercuri în Camera superioară a Congresului SUA.Într-o perioadă de disensiuni politice majore între principalele partide din SUA, politicienii de la Washington au reuşit, după doar câteva zile de tensiuni, să ajungă la un compromis privind injectarea masivă de fonduri guvernamentale în economie, pentru a limita daunele generate de epidemia de coronavirus, notează cotidianul Financial Times. Succesul setului de măsuri va depinde de rapiditatea implementării şi există dubii că fondurile vor fi suficiente. POficiali de la Casa Albă respinseseră iniţial necesitatea transferării directe de fonduri spre familii, dar direcţia a fost schimbată rapid spre ceea ce numiseră iniţial drept "bani aruncaţi cu elicopterul", în contextul în care multe familii vor avea nevoie de fonduri din cauza suspendării activităţilor economice. Cuantumul sumelor oferite de Departamentul Trezoreriei va fi de 1.200 de dolari pentru un adult, adică 2.400 de dolari pentru un cuplu, şi asistenţă suplimentară pentru copii. Ajutorul va fi plafonat începând cu veniturile anuale de peste 75.000 de dolari de persoană sau 150.000 de dolari per cuplu, astfel că familiile bogate nu vor beneficia.Legislația prevede 500 de miliarde de dolari pentru credite destinate firmelor afectate de criza generată de epidemia de coronavirus, inclusiv 25 de miliarde de dolari pentru companiile aeriene care transportă pasageri, patru miliarde de dolari pentru companiile aeriene cargo și 17 miliarde de dolari pentru companiile "esenţiale menținerii securității naționale". Restul de 454 miliarde de dolari sunt destinate împrumuturilor guvernamentale și garanțiilor de împrumut, inclusiv prin facilități de creditare create de Rezerva Federală (Fed). Planul de 500 de miliarde de dolari a fost unul dintre cele mai disputate elemente ale setului de măsuri, politicienii democrați catalogându-l drept salvare corporativă cu responsabilitate limitată.În final, acordul prevede monitorizarea suplimentară a fondului de către un inspector general, după modelul Programului Fondului de salvare Wall Street (Tarp), în valoare de 700 de miliarde de dolari, creat în timpul crizei financiare din 2008.În condiţiile în care unii economişti estimează că milioane de americani vor deveni şomeri, Congresul şi Casa Albă au decis majorarea indemnizaţiilor de şomaj cu 600 de dolari pe săptămână, timp de patru luni, în plus faţă de cuantumul stabilit de fiecare stat american, a explicat Chuck Schumer, liderul grupului democrat din Senat. Indemnizaţiile de şomaj variază de la stat la stat, fiind în medie de 385 de dolari pe săptămână. Finanţare destinată spitalelor Chuck Schumer a anumit această parte drept "Planul Marshall" destinat sistemului medical american. Este prevăzută suma de 150 de miliarde de dolari pentru finanţarea spitalelor, personalului şi echipamentelor de protecţie, pentru teste medicale, instruire şi suplimentarea angajaţilor.Legea prevede împrumuturi şi garanţii în valoare de 367 de miliarde de dolari destinate companiilor care au mai puţin de 500 de angajaţi, afectate puternic de impactul măsurilor de distanţare socială. Multe companii mici au fost nevoite să suspende activităţile din cauza restricţiilor antiepidemice instituite de autorităţi.