Lecțiile celeilalte pandemii, tuberculoza: controlul infecției, testare la scară mare, urmărirea contacților

Cu ocazia Zilei internaționale de luptă împotriva tuberculozei, în această săptămână, experții avertizează: numeroasele persoane care au avut tuberculoză și suferă de sechele pulmonare sunt foarte expuse riscului în fața Covid-19.Această boală, latentă la un sfert din populația mondială, contaminează circa 10 milioane de oameni în fiecare an și peste 1,2 milioane mor, chiar dacă a fost declarată în 1993 urgență de sănătate publică de către Organizația Mondială a Sănătății.Dar, în condițiile în care sunt expuse în special populațiile cele mai sărace, boala nu este o prioritate a politicienilor.Potrivit experților, sistemele de sănătate din întreaga lume ar putea să învețe lecțiile luptei împotriva tuberculozei, pentru care există un vaccin și un test de diagnosticare care nu durează decât câteva minute."Știm ce merge împotriva Covid-19 grație experienței noastre și instrumentelor pe care le-am utilizat împotriva tuberculozei: controlul infecției, testare la scară mare, urmărirea contacților", explică Jose Luis Castro, directorul executiv al Uniunii Internaționale de luptă împotriva tuberculozei și a bolilor pulmonare."Prevenția oricărei boli necesită o voință politică - și prevenția rămâne cel mai important instrument împotriva Covid-19", adaugă el.Noul coronavirus este responsabil oficial pentru peste 19.000 de morți în lume. Guvernele din întreaga lume au luat măsuri fără precedent de carantinare pentru a încetini înaintarea pandemiei."Cu tuberculoza, am avut probleme cu cercetarea și investițiile pentru a pune la punct instrumente de diagnosticare fiabile și cele mai bune tratamente, dar am reușit", a comentat Grania Brigden, de la Uniunea împotriva tuberculozei."Aceasta arată că atunci când există voință politică lucrurile se pot face și, din nefericire, pentru tuberculoză voința politică a fost mereu o problemă", a spus ea, pentru AFP.În mai multe țări aflate în prima linie a luptei împotriva tuberculozei, serviciile de tratare și testare sunt perturbate de Covid-19, care apasă cu toată greutatea sa asupra sistemelor de sănătate.Noua epidemie a afectat și lanțurile de aprovizionare cu medicamente și echipamente folosite pentru tratarea altor boli, precum măștile și antibioticele.Iar temerile legate de propagarea noului coronavirus în Africa sub-sahariană și în Asia de Sud, unde sistemele de sănătate sunt fragile, îngrijorează comunitatea medicală."Persoanele infectate de tuberculoză, HIV sau alte boli infecțioase, precum și deținuții, migranții, oamenii care trăiesc în sărăcie riscă să aibă și mai puțin acces la îngrijiri", avertizează Uniunea împotriva tuberculozei."Sper că această situație (pandemia de coronavirus) va permite să se înțeleagă că sănătatea mondială este importantă și că va trebui să-i protejăm pe cei mai vulnerabili și supuși riscurilor, în afara propriei noastre bule", a subliniat Brigden.