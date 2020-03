Coronavirus: Testul Discovery, sau cele patru tratamente care sunt evaluate în prezent în Europa

Metodologia de testare

Testul Discovery, lansat duminică, ar urma să includă 3.200 de pacienți europeni în Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, Regatul Unit și Spania. În urmă cu o zi, ministerul Sănătății a anunțat că peste 8.000 de pacienți români infectați cu coronavirus vor beneficia de un tratament antiviral experimental , după ce compania biofarmaceutică AbbVie România și-a anunțat intenția de a dona aproximativ 4.000 cutii dintr-un medicament antiviral folosit în tratamentul pacienților infectați cu noul coronavirus.Fiecare pacient european va primi unul dintre cele patru tratamente testate de manieră aleatorie, după o randomizare informatică - ceea ce înseamnă că alegerea nu este a doctorului. "Acest lucru permite crearea de eșantioane pentru test", a explicat Pr Florence Ader, specialist în boli infecțioase la spitalul Crucii Roșii din Lyon, care conduce proiectul.În Franța (800 de participanți), sunt eligibili pentru testare doar pacienții internați în secțiile de boli infecțioase și la reanimare.Este vorba de pacienți care prezintă probleme respiratorii, în special pneumonie, și care au nevoie de oxigen suplimentar, a precizat Pr Ader.Tratamentul le-a fost administrat rapid, "deoarece intervalul în care începe tratamentul pare să fie un factor important în această maladie", potrivit sursei citate. Cu cât maladia avansează, cu cât prezența virusului este mai importantă, astfel încât tratamentul trebuie administrat foarte repede, spune și Bruno Lina, profesor de virusologie la CHU, Lyon.Trebuie conjugate două competențe: eficiență și toleranță.Este un antiviral conceput inițial pentru virusul Ebola dar "care are un spectru de acțiune mai larg", deoarece "interacționează cu alți viruși și este capabil să blocheze replicarea acestui nou coronavirus", subliniază Bruno Lina."Sperăm mult de la această moleculă" deoarece "primele rezultate in vitro au fost foarte bune", comentează expertul.Este vorba de "reciclarea" unui medicament împotriva HIV, care "constă în blocarea replicării virusului", potrivit cercetătorului.Această combinație a fost deja testată în China dar cu rezultate mixte, în special deoarece mulți bolnavi "au fost incluși foarte tardiv, uneori în a zecea zi de boală", a subliniat Pr Lina. Testul Discovery,lansat mult mai devreme în evoluția Covid-19, va fi deci "complementar" testelor chineze.Această asociere este considerată interesantă având în vedere că infecția Covid-19 are două faze: o fază virusologică, "pentru care se crede că antiviralele pot avea un efect important", și o fază cu "un sindrom inflamator care poate antrena degradări la nivelul plămânilor, și se speră că interferonul poate bloca acest proces inflamator", a explicat virusologul.Acest al patrulea tratament, văr cu clorochina, un medicament anti-malarie care stârnește dezbateri, nu era prevăzut inițial. El a fost adăugat la cererea OMS și a Franței."Ni s-a părut logic" să-l adăugăm deoarece "datele ne-au fost furnizate date recente, în special un articol chinez apărut în 9 martie în cel mai mare ziar american pentru boli infecțioase, care a adus un anumit număr de argumente interesante", a subliniat Florence Ader.De ce hydroxychlorochină și nu chlorochină? Cele două molecule acționează de aceeași manieră, dar hydroxychlorochina prezintă mai puține riscuri de toxicitate.În Franța, primele tratamente au început duminică la spitalul Bichat din Paris și la CHU din Lyon. Selectarea spitalelor s-a făcut în funcție de "cartografia epidemiei" iar recrutarea celor 800 de pacienți francezi se va termina "cât mai rapid".Prima evaluare clinică se va face în a 15-a zi de tratament, "deci în săptămânile viitoare vom începe să avem primele rezultate", a arătat ea.Imediat ce testul "va arăta superioritatea uneia dintre cele patru scheme terapeutice, vom propune autorităților de reglementare, în Franța și în lume, folosirea", spune experții.Tratamentul va putea atunci fi eliberat "foarte rapid", având în vedere că "suntem într-o situație de carență terapeutică", subliniază ei, făcând însă un apel la "prudență" deoarece "nu se cunosc încă efectele lor".