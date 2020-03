28 de cadre medicale de la Spitalul de Arși, în izolare din cauza unui pacient cu coronavirus de la Suceava care nu a fost testat

Pacientul în vârstă de 43 de ani transferat în noaptea dintre 20 și 21 martie 2020 de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, și a suferit două intervenții chirurgicale duminică, 22 martie 2020 și luni, 23 martie 2020 in Spitalul de Arși București.Tot în 23 martie 2020, conducerea unității medicale din București a decis testarea pacientului având în vedere că acesta a fost transferat din Suceava, acolo unde există un focar de infecție cu COVID 19 și, in paralel, au fost luate măsuri suplimentare de protecție a personalului medical și pacienților înainte de cunoașterea rezultatelor acestui test, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.În seara de 24 martie 2020 rezultatul testului a confirmat infectarea pacientului cu noul coronavirus. In acest context, s-a demarat ancheta epidemiologică de urgență.Au fost depistați 31 de contacti, 28 dintre aceștia fiind cadre medicale. Toate cadrele medicale se află din această dimineață în izolare la domiciliu pentru 14 zile. Cei 3 pacienți identificați ca și contacti indirecți au fost izolați. Toți vor fi testați pentru COVID 19, precizează sursa citată.