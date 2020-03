TAROM a suspendat toate cursele în țară și va suspenda și cursele spre Franța și Germania

Toate cursele interne ale operatorului aerian național Tarom au fost suspendate de miercuri, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 3. De joi, 26 martie, și cursele spre Franța și Germania vor fi suspendate.





„Dragi pasageri ca urmare a noilor restricții impuse pentru limitarea răspândirii infectarii cu Covid 19 la nivelul companiei s-au luat urmatoarele masuri:

- incepand cu data de 25.03.2020, ora 12.00 (ora aterizarii), am ales sa suspendam operarea pe cursele interne pentru urmatoarele 14 zile.- incepând cu data de 26.03.2020 vom suspenda operarea in Franta si Germania, pentru cel putin 14 zile.”Toti pasagerii afectati de suspendarea acestor curse pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a calatoriilor fara penalizare sau rambursarea integrala a biletelor/tronsoanelor neutilizate. „Pentru efectuarea modificarilor va rugam sa contactati agentul emitent sau orice agentie TAROM”, se arată într-o comunicare a companiei.„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat dar și pentru raspunsul cu intarziere la solicitările dumneavoastra. Avand in vedere numarul foarte mare de solicitări din această perioadă, deși personalul suport a fost suplimentat, va dura o perioadă pana cand se va da curs tuturor solicitărilor. Va multumim pentru intelegere”, transmite Tarom.