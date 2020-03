Coronavirusul a rezistat în cabinele de pe Diamond Princess până la 17 zile, după ce pasagerii au părăsit nava

Studiul a examinat eforturile guvernului japonez și al celui ameircan de a controla focarele de COVID-19 de pe Diamond Princess, în Japonia, și Grand Princess în California. Pasagerii și membrii echipajului au fost carantinați la bord după ce clienți, care nu aveau simptome în timp ce erau la bord, au fost testați pozitiv la Covid-19 după ce au debarcat.

Virusul a ”fost identificat pe o varietate de suprafețe în cabinele pasagerilor infectați simptomatici și asimptomatici până la 17 zile după ce cabinele lor de pe Diamond Princess au fost eliberate, dar înainte să fie făcute procedurile de dezinfecție”, au scris cercetătorii, adăugând că asta nu înseamnă în mod obligatoriu că virusul se răspândește prin suprafețe.

”COVID-19 de pe nave reprezintă un risc pentru răspândirea bolii, provocând epidemii la persoane vulnerabile, și sunt necesare eforturi agresive pentru a controla răspândirea”, a scris CDC.

Potrivit unui studiu anterior al Institutului Național de Sănătate al Statelor Unite, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Universitatea din California, și al Universității Princeton publicat săptămâna trecută în The New England Journal of Medicine, sindromul respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2) este detectabil în aerosoli până la 3 ore, până la 4 ore pe cupru, până la 24 de ore pe carton și 2-3 zile pe plastic și oțel inoxidabil.