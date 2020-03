Coronavirus: Primarul New York-ului cere ajutor federal și avertizează că oameni care ar putea trăi riscă să moară

"Adevărul, pe care newyorkezii şi toţi americanii merită să-l audă, este că situaţia nu va face decât să se înrăutăţească. În realitate, lunile aprilie şi mai vor fi într-adevăr mai rele", a declarat el la canalul NBC.Capitala economică americană înregistrează pentru moment cel mai mare număr de cazuri confirmate de COVID-19 din ţară şi capacitatea spitalelor sale riscă să fie depăşită rapid de epidemie."Suntem cinstit vorbind la zece zile de o penurie generalizată de aparate de ventilaţie mecanică, măşti chirurgicale, lucruri necesare pentru ca un spital să poată continua să funcţioneze", a avertizat primarul la CNN.El şi-a exprimat regretul că preşedintele "nu mişcă cel mai mic deget pentru a-şi ajuta oraşul natal". "Nu pot să fiu mai clar. Dacă preşedintele nu acţionează, persoane care ar fi putut trăi vor muri", a insistat el.Statul New York are nevoie de circa 30.000 de aparate de respiraţie artificială, putând costa fiecare peste 40.000 de dolari, a indicat duminică guvernatorul său Andrew Cuomo. El a deplâns faptul că numeroase state americane se bat pentru aceste aparate."Este chiar o situaţie imposibil de gestionat", a spus Cuomo.Toate intervenţiile neesenţiale vor fi de altfel amânate începând de miercuri cu scopul de a face loc în spitalele statului New York pacienţilor atinşi de coronavirus.Directorul Agenţiei americane de gestionare a situaţiilor de urgenţă (FEMA) a recunoscut că cererea de material, în special, de aparate de respirat reprezintă o "problemă globală", la care se "lucrează în fiecare zi".Expertul în coronavirus al Casei Albe, Anthony Fauci, a asigurat că guvernul federal va începe "să furnizeze suficiente" resurse statelor New York, California şi Washington, epicentre americane ale epidemiei. Primarul New York-ului a lansat de asemenea un apel Congresului să acţioneze ca şi cum SUA sunt în pragul viitoarei mari recesiuni.Un plan de ajutor economic de peste 1.000 miliarde de dolari este negociat în prezent între liderii republicani şi democraţi ai Congresului şi administraţia Trump. Potrivit Universităţii Johns Hopkins, la ora 16:00 GMT duminică, peste 27.000 de cazuri de coronavirus fuseseră înregistrate în SUA, între care 347 decese.(Sursa: Agerpres)