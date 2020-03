Cum arată declarația pe proprie răspundere, adeverința de la angajator și textul ordonanței privind restricțiile de circulație

Ordonanța militară:

Declarația pe proprie răspundere:





Declarația de la angajator:

Mai jos sau în documentele atașate, textul ordonanței, adeverința de la angajator și declarația pe proprie răspundere, potrivit unor documente obținute de HotNews.ro.ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență Ia nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,Ministrul afacerilor interne emite următoareaOrdonanță militarăArt.l. — (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.Art. 2. — (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor detorie.Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în oară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de tałie ublică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate", astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.Art. 3. — (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai eu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea fomłării oricărui grup de persoane.(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.Art. 4. — În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:a) a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;b) b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;c) c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;d) d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;e) e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.Art. 5. (1) În intervalul orar 22.00 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4,(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.Art. 6. — (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, astfel cum sunt definiți la art.2 lit.a) și b) din Ordonanța de tă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu ile și completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul g pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii :a) a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;b) b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;c) c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;d) d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;e) e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;f) f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;g) g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);h) h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.Art. 7. — (I) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate În carantină instituționalizată, sub pază.(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(l) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 8. — (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute Ia alin.( 1).(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 9. (1) Ordonanța militară nr. I/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul omâniei, Partea I, nr.219 din 1 8 martie 2020, se completează după cum urmează:După alineatul (I) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3):„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), Ia care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora".2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:„(3) Prevederile alin. (I) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(l) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 10. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:a) a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. I și 2;b) b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 si 7;c) c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.d) (2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art. 1 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art,27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l/1999, cu modificările și completările ulterioare.e) (3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(l) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.Art. 11. (l) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.DECLARATIESubsemnata/Subsemnatul...................................................................................................Născută/născut la data de.....................................Având domiciliul:..................................................................................................................Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta): deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator) consult medical de specialitate care nu poate fi amânat; deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu; deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor; deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă; deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:..............................................................................................................................urmând următorul traseu:....................................................................................................................................Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 dinDATA SEMNĂTURAADEVERINȚĂ PERMANENTĂSubsemnatul (nume, prenume),...............................................................................,în calitate de (funcția)................................................................. în cadrul (organizația) ...............................................................................................................confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.Datele persoanei care se deplasează:Nume : ........................................................................................................................Prenume : ...................................................................................................................Data nașterii: ..............................................................................................................Adresa: ......................................................................................................................Domeniul activității profesionale : ............................................................................Locul de desfășurare al activității profesionale: ........................................................Traseul deplasării: .....................................................................................................Mijlocul de deplasare: ...............................................................................................Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.DATA SEMNĂTURA