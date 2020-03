Pachetele de asistență fiscală anunțate la nivel mondial pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19

Asia

Guvernele din lumea întreagă au promis pachete de asistenţă fiscală în valoare de peste 1,9 bilioane de dolari, grăbindu-se să limiteze urmările epidemiei de coronavirus şi să liniştească pieţele şi afacerile, anunță Bloomberg, potrivit Rador.Printre ultimele suplimentări, preşedintele american Donald Trump a semnat un al doilea pachet de salvare, în timp ce Canada, Europa de Est şi Turcia şi-au sporit stimulentele.Unele guverne au alocat noi fonduri pentru ajutoare în numerar şi îngrijirea medicală, iar altele planifică măsuri ţintite precum scutiri de taxe şi sprijinirea creditării. Garanţiile bancare au început să ocupe o parte tot mai mare din asistenţă.Iată cam cum arată promisiunile făcute până acum de guverne:Economia cea mai sever afectată de epidemie, China şi-a păstrat măsurile de stimulare focalizate şi relativ modeste, fără să fi anunţat planuri de cheltuieli de amploare. Autorităţile financiare au injecat lichidităţi în economie prin mai multe operaţiuni de sprijinire a băncilor.Administraţia premierului Shinzo Abe a pus în circulaţie un al doilea pachet de combatere a efectelor virusului, crescând alocările totale de luna trecută la 2,03 trilioane de yeni (19 miliarde de dolari).Printre cele mai recente măsuri se numără un pachet de sprijin pentru credite de 1,1 trilioane de yeni şi asistenţă de 430,8 miliarde de yeni pentru personalul medical şi cei afectaţi de închiderea şcolilor. Aceasta pe lângă cele 500 de miliarde de yeni alocate luna trecută sub formă de credite cu costuri reduse pentru companiile afectate de epidemie.Guvernul şi coaliţia de guvernare iau în considerare acordarea unor ajutoare individuale de 12.000 de yeni cash fiecărei persoane.Un pachet de 11,7 trilioane de won (9,1 miliarde de dolari) aprobat în cadrul unui buget special pentru a ajuta răspunsul medical, afacerile şi gospodăriile. *Scutiri fiscale, subvenţii pentru chirii - anunţate în 28 februarie.Guvernul a promis o creştere a pachetului de stimulente cu suma de 1,8 miliarde de dolari, totalul celor trei pachete anunţate ajungând la 3,97 de miliarde de dolari.Un al doilea pachet de sprijin, care include atenuarea restricţiilor pentru importuri şi reduceri ale taxelor pe import la anumite mărfuri a ridicat stimulentele acordate de Indonezia pentru epidemie la 33,22 de trilioane de rupii (2,18 miliarde de dolari).Primul pachet anunţat luna trecută include stimulente fiscale, granturi pentru administraţiile locale şi o creştere a fondurilor pentru securitate socială.Guvernul a anunţat că pachetul de măsuri de stimulare a economiei va cuprinde 400 de miliarde de baht (12,2 miliarde de dolari) pentru contracararea efectelor virusului. Suma include 180 de miliarde de baht pentru credite concesionare, precum şi reduceri fiscale.Aceasta peste bugetul tocmai adoptat care ar urma să furnizeze 640 de miliarde de baht pentru investiţii.6,4 miliarde de dolari singaporezi (4,4 miliarde de dolari) alocaţi în cadrul bugetului anual ca răspuns la virus, susţinere pentru afaceri şi consumatori. Din această sumă, 800 de milioane de dolari singaporezi - majoritatea destinaţi Ministerului Sănătăţii - sunt dedicaţi combaterii epidemiei.Decidenţii politici şi-au semnalat disponibilitatea de a accesa rezervele naţionale pentru prima dată după mai mult de un deceniu, pentru a finanţa un potenţial al doilea pachet de stimulente.Pachet de ajutoare de 120 de miliarde de dolari Hong Kong anunţat în cadrul bugetului anual.Include plăţi de 10.000 de dolari HK pentru fiecare rezident permanent cu vârsta peste 18 ani.20 de miliarde de ringgit (4,6 miliarde de dolari) alocaţi sub forma unui pachet special de stimulente de precedentul guvern. Include asistenţă pentru afaceri, în special din turism, scăderea contribuţiilor pentru pensii, prelungirea termenelor plăţilor fiscale şi modernizarea infrastructurii.Premierul Muhyiddin Yassin a spus că o a doua tranşă de măsuri va include compensaţii pentru muncitorii aflaţi în concediu fără plată, accelerarea plăţilor în numerar pentru rezidenţii cu venituri mici, reduceri ale facturii de electricitate pentru afaceri.Cabinetul a promis să cheltuiască 25 de miliarde de euro (27,3 miliarde de dolari) pentru stimulente menite a combate efectele epidemiei. Include asistenă pentru muncitorii care au fost temporar trimişi acasă şi finanţarea sectoarelor industriale afectate.Guvernul a propus un pachet de măsuri precum creşterea cheltuielilor pentru îngrijirea sănătăţii şi amânarea termenelor fiscale.Autorităţile economice au spus că Germania este gata să pună în circulaţie un pachet major de stimulente, cu 550 de miliarde de euro (600 de miliarde de dolari) disponibili pentru credite de la banca de stat germană KfW.Guvernul a luat măsuri de asistare a afacerilor afectate de efectele epidemiei, inclusiv relaxarea regulilor pentru compensaţii pentru munca sezonieră şi acordarea de scutiri fiscale pentru firme.Guvernul este pe cale să furnizeze 100 de miliarde de euro sub formă de garanţii pentru credite pentru companii şi încă 17 miliarde de euro ajutoare directe pentru menţinerea firmelor în funcţiune în timpul carantinei, totalizând 117 miliarde de euro (127,6 miliarde de dolari).Guvernul a anunţat un pachet de criză de aproximativ 300 de miliarde de krona (29,2 miliarde de dolari), inclusiv amânarea plăţilor fiscale pentru companii.Autorităţile fiscale au eliminat totodată un mecanism de siguranţă, dând posibilitatea băncilor să acorde credite sporite.Măsurile guvernamentale de asistenţă au crescut la 362 de miliarde de lire sterline (417 miliarde de dolari) după anunţul unui pachet „de război” de 350 de miliarde de lire sterline, pe lângă cheltuielile alocate în bugetul de săptămâna trecută.Ultimele măsuri includ ajutor pentru plata ipotecilor şi sprijin pentru companiile aeriene, magazine, industria hotelurilor şi restaurantelor.Bugetul prevede un pachet destinat combaterii virusului în valoare de 12 miliarde de lire sterline, inclusiv 5 miliarde de lire sterline pentru fondul de reacţie rapidă al National Health Service, plata concediilor medicale pentru cei în autoizolare şi asistenţă pentru afaceri.Preşedintele Emmanuel Macron a spus că Franţa va garanta credite bancare de până la 300 de miliarde de euro (327 de miliarde de dolari) pentru companii.Guvernul va permite totodată companiilor să amâne plata taxelor şi contribuţiilor de securitate socială şi va furniza sprijin pentru a le ajuta să amâne plata împrumuturilor.Guvernul a promis sprijin de 10 miliarde de franci (10,3 miliarde de dolari), inclusiv fonduri pentru prevenirea concedierilor, şi asistenţă de urgenţă pentru credite în special pentru firmele mici şi mijlocii.Un pachet de salvare anunţat de ministrul de Finanţe Wopke Hoekstra ar urma să se ridice la zeci de miliarde de euro.Printre măsuri se numără un fond care facilitează solicitarea de compensaţii de către firme pentru veniturile pierdute şi le ajută să plătească salariile.- Plan de 100 de miliarde de lire (15,4 miliarde de dolari) anunţat pentru a ajuta afacerile să depăşească furtuna economică. Printre măsuri se numără reduceri fiscale, amânarea plăţii pentru afaceri şi o creştere a plăţilor pentru pensiile minime.Un pachet de cheltuieli de urgenţă de 7,8 miliarde de dolari pentru finanţarea reacţiei la epidemie a fost aprobat în 6 martie.Trump a semnat un al doilea pachet de măsuri, care include concediu medical plătit, asistenţă alimentară pentru persoanele vulnerabile şi ajutor financiar pentru testarea la coronavirus.Casa Albă propune o a treia tranşa de stimulente care ar putea depăşi 1 trilion de dolari, inclusiv plăţi directe în numerar pentru americani.Un pachet de 82 de miliarde de dolari canadieni anunţat, care include sprijin direct pentru cetăţeni şi amânarea plăţilor fiscale pentru afaceri şi gospodării.Asistenţa acordată de Canada pentru atenuarea impactului virusului ajunge astfel la 83,1 miliarde de dolari canadieni (56,8 miliarde de dolari). Totalul include tranşele anunţate anterior de 1,1 miliarde de dolari canadieni sub formă de măsuri financiare pentru accelerarea plăţii beneficiilor de asigurare de şomaj, sporirea finanţării pentru cercetările de combatere a virusului, ajutor financiar pentru provincii destinat produselor medicale.- plan de stimulente de 212 miliarde de zolţi (51,3 miliarde de dolari) care include vacanţe pentru plata datoriilor şi contribuţiilor sociale, garanţii de credite precum şi plata salariilor persoanelor care nu pot munci.- 4 miliarde de dolari ajutoare directe pentru afaceri şi alte 36 de miliarde de dolari sub formă de asistenţă indirectă, inclusiv garanţii. România - 10 miliarde de lei (2,2 miliarde de dolari) planificaţi pentru garanţii de stat pentru sprijinirea companiilor mici şi mijlocii.- 2,5 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pentru stimulente, inclusiv instrumente în numerar, credite fiscale şi garanţii de stat.Arabia Saudită - pachet de 50 de miliarde de riali (13,3 miliarde de dolari) care include 13,2 miliarde de riali sub formă de credite pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi un program de garanţii pentru credite de 6 miliarde de riali.Emiratele Arabe Unite - pachet de 100 de miliarde de dirham (27,2 miliarde de dolari) care include 50 de miliarde de dirham sub formă de ajutor pentru băncile din ţară prin intermediul unor credite colaterale cu dobândă zero.Egipt - guvernul va aloca 100 de miliarde de lire (6,4 miliarde de dolari) pentru combaterea efectelor virusului. Bahrain - pachet de 4,3 miliarde de dinari (11,4 miliarde de dolari) care constă din opt iniţiative, precum scutirea instituţiilor comerciale de la plata taxelor municipale şi amânarea plăţii tranşelor la credite pe timp de şase luni pentru cei afectaţi de virus.Stimulentele fiscale de 17,6 miliarde de dolari australieni (9,85 miliarde de dolari) includ un pachet de 1,3 miliarde de dolari australieni pentru salvarea locurilor de muncă pentru 120.000 de practicanţi; plata unor sume pentru beneficiarii de asistenţă de stat şi gospodăriile cu venituri mici; subvenţii salariale pentru firmele mici şi mijlocii.Premierul Scott Morrison va reinstitui sprijinul pentru şomeri în cadrul unui al doilea pachet de stimulente, potrivit Australian Financial Review.Oficialităţile au anunţat un pachet de 12,1 miliarde de dolari neo-zeelandezi (6,7 miliarde de dolari) care include măsuri precum plata unor beneficii, subvenţii salariale pentru afacerile afectate.Pachetul de stimulente echivalează cu 4% din PIB.