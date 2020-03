Dacian Cioloș: Unele state UE blochează exporturile dacă nu sunt sigure că vor putea să găsească echipamente medicale când vor avea nevoie. CE trebuie să joace un rol real de coordonare

Într-o videoconferință pe internet, Cioloș a fost întrebat despre decizia Guvernului român de a bloca exporturile de măști și alte materiale medicale, fapt care a nemulțumit autoritățile italiene.„În legătură cu restricțiile decise de România și de alte state membre, am insistat la Ursula von der Leyen (președinta Comisiei Europene - n.r.) - cu care am avut două discuții prin video call, în această săptămână și voi mai avea un video call în această după-amiază - am insistat ca CE să joace un rol real de coordonare. Pentru că statele membre reacționează în așa fel încât să blocheze exporturile și să-și protejeze stocurile pe care le au pe teritoriul lor, atunci când nu sunt sigure că vor putea să găsească astfel de instrumente și materiale când vor avea nevoie.„Eu cred că cea mai bună cale pentru a aduce mai multă încredere statelor membre este ca Comisia Europeană, comisarul pentru sănătate și alți comisari cu atribuții în această chestiune să joace un rol real de coordonare, pentru mai multă transparență a capacității pe care o avem în Europa de a asigura astfel de materiale. Dacă vom avea această imagine clară și Comisia va juca acest rol real de coordonare, atunci statele membre vor fi capabile să-și acopere necesarul când va fi nevoie, pe baza informațiilor clare privind capacitatea Uniunii Europene de a asigura aceste instrumente sau de a le importa când va fi nevoie. Știu că România și presupun că și alte state membre caută și în afara UE furnizori de măști de protecție și alte materiale de care e nevoie în perioada asta”, a răspuns Cioloș.El s-a declarat pentru măsuri coordonate la nivel european, pentru a asigura pe termen lung necesarul de materiale sanitare.„Nu aș judeca un stat membru sau altul privind comportamentul lor, pentru că pot să înțeleg că situația este foarte dificilă. Am fost și eu prim-ministru și știu cât de greu este să iei decizii imediate, dar mi-e limpede că deciziile unilaterale pot asigura anumite facilități pentru un stat membru doar pe termen scurt. Pe termen mediu, niciun stat membru nu-și poate rezolva problemele de la nivel național doar pe baza reglementărilor naționale. Chiar și pentru state membre care au decis de la început - ca Germania sau Franța - de a restricționa exportul unor materiale, foarte rapid au revenit asupra deciziilor și au înțeles că a discuta cu toți partenerii și a schimba informații la nivel UE este mai bine decât măsurile unilaterale”, a mai spus șeful Renew Europe, cel de-al treila grup al Parlamentului European, ca număr de membri.