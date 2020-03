VIDEO Coronavirus în Italia: Sicriele cu cei decedați, transportate în alte orașe pentru că Bergamo nu mai face față numărului mare de victime

​Un lung şir de camioane militare a traversat miercuri noapte centrul oraşului Bergamo, din nordul Italiei, transportând sicrie cu victime ale coronavirusului pentru a fi incinerate în alte locuri, în condițiile în care cimitirul din oraş nu mai are capacitatea necesară, potrivit EFE, citată de Agerpres. Aproape 3.000 de oameni au murit în Italia din cauza noului virus, bilanţ apropiat de cel din China, cu peste 3.200 de morţi.

It doesn’t exist a word to define this image.



Those military trucks across Bergamo are carrying coffins to other cities of Lombardy region so to proceed with cremation process, as the city and cemetery morgue can’t take the overload.



This is how far #coronavirus went pic.twitter.com/SkvdLZdlic