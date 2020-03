Ce se va întâmpla cu Electric Castle, Untold și celelalte festivaluri din România în epidemia de coronavirus? Interviu cu președinta Asociației organizatorilor de concerte

INTERVIU

Electric Castle, Untold și celelalte festivaluri care vor avea loc în vară nu s-au anulat. Au căzut în schimb evenimentele din martie și aprilie.

Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale are un set de propuneri de măsuri care ar putea fi luate de Guvern pentru a ajuta această industrie. Una dintre propuneri ar fi amânarea plății TVA-ului din biletele care au fost vândute în luna februarie.

În viitor, festivalurile ar putea introduce măsuri de îmbunătățire a igienei și noi proceduri pentru protejarea sănătății participanților.

Cum pot fi ajutate formațiile mici care trăiesc aproape exclusiv din concerte? Fanii să nu renunțe la biletele cumpărate la concertele amânate. De asemenea, pot cumpăra produsele de merchandise scoase acum de trupe: „un tricou cumpărat ajută”

Ce măsuri ar putea lua autoritățile ca să ajute industria de concerte și festivaluri

Cum ajutăm trupele mici, care trăiesc doar din concerte, să supraviețuiască

Industria concertelor din România a fost lovită din plin de măsurile de urgență luate de autorități din cauza pandemiei provocate de coronavirus. Inițial s-au interzis adunările cu o sută de persoane. Apoi am trecut în scenariul trei și numărul s-a schimbat în cincizeci.Într-un final, s-au închis toate cluburile și cafenelele . Nu ai cum să faci un concert fără public. OK, îl dai pe net, dar cine îți plătește bilet?Mai avem mult până vom putea sprijinii scena prin donații.Organizatorii festivalurilor mari din România au anunțat totuși că plănuiesc să țină evenimentele din vară. Momentan nu se pune problema de anulare sau amânare.Mai sunt trei luni până atunci, trebuie să fim optimiști.Asta nu înseamnă că oamenii care lucrează la aceste evenimente nu au fost afectați de toată ce se întâmplă. E o industrie ca oricare alta și toată piața e în cădere liberă.Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale a anunțat ieri că vrea consultări cu autoritățile române pentru propunerea unor măsuri „menite să salveze angajații, colaboratorii, liberii profesioniști și familiile celor care activează în acest domeniu de activitate grav afectat în contextul acestei pandemii”.Din organizația AROC fac parte și nume mari ca Electric Castle, Untold, Artmania, Jazz In The Park, Awake sau Summerwell.Am sunat-o pe Codruța Vulcu, președintele AROC, și am vorbit cu ea despre măsurile necesare de care au nevoie în momentul de față, dacă va rezista industria fără un răspuns din partea autorităților, posibilitatea anulării unor festivaluri mari din România și cum putem ajuta organizatorii de evenimente culturale în timpul pandemiei de coronavirus care a blocat toată piața:Primul efect ar fi anularea evenimentelor din martie și aprilie. Lunile astea sunt de obicei pline de concerte. Foarte multă lume conta pe venituri din perioada asta. S-au achitat avansurile pentru formații, TVA-ul a fost deja plătit, pentru că biletele s-au vândut în avans, e o situație dificilă.Dar în primul rând contează sănătatea oamenilor și sănătatea comunității. Toți cei implicați în industrie se adaptează situației.În momentul de față vânzarea de bilete este stopată. Nu există cumpărători de bilete pentru evenimentele din vară. Am văzut statistici și pot să spun că în trecut un comerciant de bilete vindea în perioada asta în jur de 4.500 și 6.500 de bilete pe zi. Acum vinde cinci, zece, maximum cincizeci. Și vorbim de un singur operator. E o cădere de 99%.Codruța Vulcu, președinta Asociației Române a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale. FOTO via FacebookPentru că vrem să realizeze faptul că industria asta cuprinde mai multă lume, nu doar organizatorii de evenimente. Sunt și firme de producție, logistică, ticketing. Sunt mulți freelanceri. Fără munca lor această industrie nu există. În general munca lor e sezonieră, în perioada primăverii-verii.Oamenii ăștia depinde de veniturile din zona de evenimente. Vă dau un exemplu. O companie de producție, care angajează tehnicieni de sunet, lumini, alpiniști și așa mai departe, nu mai are evenimente nici la privat, nici la stat și nici corporate.Dar salariile trebuie plătite în continuare. Am vrut ca autoritățile să devină conștiente de treaba asta. Nu e vorba doar că nu se mai ține un concert. E vorba de oameni și de familiile lor.Am trimis propunerile noastre pe care le considerăm necesare pentru perioada următoare și ulterior în funcție de cum evoluează situația urmează să discutăm și alte măsuri.Uite un exemplu care nici măcar nu presupune o anulare a taxelor, ci doar o amânare a lor. Vorbim de exigibilitatea TVA-ului din biletele pe care le-am vândut în luna februarie, când piața încă funcționa.Scadența TVA-ului este pe 25 martie, tu ai evenimentul în iunie sau în iulie și nu știi în momentul de față dacă el are loc sau nu. Dacă se anulează tu poți face o corecție la TVA și ar trebui să primești rambursarea de la stat.Acum nu mai ai încasări de la evenimentul respectiv, dar ai de plătit oamenii care lucrează. Am solicitat exigibilitatea TVA-ului, o măsură excepțională, de abia în momentul desfășurării evenimentului.Pentru că în felul ăsta companiile nu-și mai blochează banii în TVA sau alte cerințe, de genul reținerea la sursă pentru nerezidenți. S-au plătit niște onorarii la artiștii străini, s-a reținut la sursă impozitul pentru teritoriul României, pe care tu în mod normal ar trebui să-l dai la stat pe data de 25 a lunii.În contextul în care se anulează evenimentul, teoretic banii sunt recuperați de la stat și de la artist. Dar în momentul de față nu știi dacă se ține evenimentul. Noi am cerut asta tocmai pentru a ușura presiunea de cashflow pentru companii. Să le dăm șansa să pună salariile angajaților pe primul loc în lista de priorități.Din câte am discutat cu colegii din asociație, toți vor încerca să păstreze colaboratorii, vom lucra la amânarea unor proiecte, nu la anularea lor. Am discutat cu partenerii din industrie, mă refer la sponsori, și sunt dispuși să păstreze proiectele on hold până la clarificarea situației.Momentan cu toții mergem pe un teren minat fără să știm ce se va întâmpla.Nu. Mai ales dacă situația asta se va prelungi și pe perioada verii. Deja situația devine dramatică pentru industrie. Nu vorbim doar de eveniment ca produs cultural în sine. Vorbim de foarte mulți oameni care activează în zona asta de organizare.E foarte greu să spun acum dacă se vor anula sau pe ce perioadă. Trebuie să așteptăm răspunsul autorităților. Glastonbury e un caz aparte. Organizatorii construiesc toată incinta festivalului. E o muncă de câteva luni de zile. Ar trebui să țină foarte mulți oameni la muncă în următoarele trei luni, într-un singur spațiu. Le este imposibil să producă evenimentul.Festivalurile din România nu sunt la nivelul unui Glastonbury din punct de vedere al producției.Cea mai mare problemă e cu evenimentele din luna mai și începutul lunii iunie. Dar mi-e greu să spun în ce direcție vom merge.Toți partenerii din asociație sunt de acord că interesul comun și sănătatea comunității e cea mai importantă. Ne vom adapta. E o situație dramatică nu doar pentru industria noastră, ci și pentru toată economia.Festivalul Untold. FOTO via FacebookCu siguranță. Am vorbit despre cum am putea îmbunătăți igiena, ce tip de proceduri ar trebui îndeplinite. Asta nu se aplică doar la festivaluri. Cred că va trebui să luăm niște măsuri, ca societate în general, pentru ca pandemia să nu reapară.E o oportunitate să învățăm din această situație și să implementăm pe viitor mai multe soluții.În intervalul imediat apropiat lumea va fi mult mai grijulie în ceea ce privește locurile aglomerate. În același timp, dacă organizatorii vor arăta că au implementat anumite măsuri și că depun tot efortul ca evenimentele să fie sigure, iar autoritățile dau publicului o garanție că situația este sub control, cred că viața merge mai departe.Un impact major pe care îl estimăm este cel economic, în funcție de cât de mult va dura această pandemie. Dacă ne vom confrunta cu o criză economică majoră, lumea va pune prioritate pe cheltuielile imediate, nu pe mersul la concerte.Să respecte recomandările autorităților. Dacă fiecare ne ținem de ele, nu ieșim în spațiul public decât dacă e strict necesar, păstrăm distanța față de ceilalți, urmăm măsurile de igienă, vom reuși să trecem cât mai repede peste această situație critică.Al doilea lucru important e să nu se panicheze. Cel puțin în raport cu evenimentele care vor avea loc în timpul verii.Să nu asalteze organizatorii cu zeci și sute de mailuri cu întrebări despre aceste evenimente. Toată lumea din industrie lucrează la turație maximă. Am colegi care în prezent reprogramează sute de evenimente.Industria nu înseamnă doar festivalurile mari. Vorbim și despre concertele de club. E foarte dificil să reprogramezi când se anulează sute de concerte în același timp. E un proces care durează mult. Răspunsurile nu întârzie din rea voință. Companiile sunt copleșite la ora actuală.Cred că aici depinde de posibilitatea financiară a fiecăruia, dar ce ajută cu adevărat formațiile tinere care trăiesc din turnee ar fi ca fanii să nu renunțe la biletele cumpărate la concertele amânate. Am observat că unele formații au scos la vânzare și produse de merchandise pe care le comercializau doar în turnee.Un tricou cumpărat ajută. Păstrarea unui bilet ajută. Formațiile trăiesc din banii de concerte. Veniturile din vânzarea de CD-uri sau muzică digitală sunt mult mai mici.Să respecte mesajul autorităților și restricțiile pe care le impun. Și să vorbească și cu cei apropiați să le respecte la rândul lor. E esențial ca împreună să ne putem bucura de o vară plină de muzică. De data asta doar împreună putem reuși. La finalul acestei încercări vom învăța că totul se face împreună. Doar așa putem să mergem mai departe. Sper să ne vedem la festivaluri.