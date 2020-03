Măsurile economice aprobate de Guvern pentru a limita efectele COVID-19: Statul va plăti 75% din șomajul tehnic, plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri crește cu 5 miliarde de lei

Aceste prevederi sunt incluse într-o Ordonanță de Urgență.





Măsurile aprobate de Guvern, așa cum au fost prezentate de Ludovic Orban





Am luat niște măsuri pe care le considerăm absolut necesare în situația în care ne găsim pentru a susține angajatorii și angajații afectați de epidenmie.

Am decis prin OUG să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri, prin Fondul Naționale de garantare a cerditelor pentru IMM-uri, cu 5 miliarde de lei. Suntem pregătiți să majorăm acest plafon cu încă 5 miliarde de lei, dacă este necesar. Și dacă este necesar, să ne ducem către o majorare de 15 miliarde de lei. Garantăm credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda este subvenționată 100%, iar garanția funcționează pentru 90% din credite în cazul creditelor până în 1 milion de lei și 80% la creditele de peste 1 milion de lei.



Am stabilit cu Ministerul Finanțelor să asigurăm rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde lei pentru a asigura fluxul de capital către companii, tocmai pentru a putea permite companiilor să beneficieze de capitalul de lucru necesar pentru funcționare.



Am stabilit ca la rectificarea bugetară să asigurăm creșterea bugetului pentru decontarea concediilor medicale. Când am preluat guvernarea am găsit situația în care rambursarea sumelor pentru plata concediilor medicale înregistrau întârziere de până la un an.



Altă măsură este aceea de asigura plata șomajului tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, prin intermediul ANOFM, prin bugetul de șomaj. Am luat această decizie pentru este clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie și multe companii nu au capacitateta de a plăti, pentru că li s-au redus veniturile, și există riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj sau să li se suspende contractele de muncă. Decizia este de a plăti din bugetul de șomaj 75% din salariul brut, pentru perioada de șomaj tehnic, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut.



Avem două categorii de angajatori. Prima este aceea care a fost afectată direct de măsuri restrictive, mai ales HORECA, hoteluri, restaurante, cafenele, instituții de spectacol, prin suspendarea activității pe perioada situației de urgență. Aceste companii, ca urmare a măsurilor restrictive adoptate de autorități, este clar că nu își pot plăti angajații. Anagajații acestor companii vor beneficia de plata indemnizației pentru șomajul tehnic de 75%.



A doua categorie de companii. Sunt cele care nu au fost afectate direct, dar au fost afectate de diferite consecințe ale epidemiei. Pentru a putea beneficia de această plată pentru salariați, companiile vor trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere, iar cifra de afaceri să fi scăzut cu minim 25%.





