Alertă într-o comună din Suceava: Un bărbat întors din Belgia și confirmat cu coronavirus s-a plimbat liber aproape două săptămâni și s-a întâlnit cu cel puțin 100 de oameni

Un bărbat dintr-o comună din județul Suceava întors din Belgia a fost confirmat cu coronavirus, iar localnicii sunt în alertă pentru că acesta s-ar fi plimbat prin sat timp de aproape două săptămâni și s-ar fi întâlnit cu cel puțin 100 de oameni, inclusiv la întruniri religioase. Familia bărbatului acuză autoritățile că nu le-au spus că trebuie să se izoleze și că situația poate "exploda" în comună pentru că s-au întors mulți localnici care lucrau în Belgia, scrie Monitorul de Suceava.

Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, din Bosanci, s-a întors din Belgia în 4 martie și s-a plimbat liber prin sat timp de 12 zile până când a fost confirmat cu coronavirus.

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a confirmat că bărbatul a intrat în contact cu cel puțin 100 de localnici.





”După părerea mea și din discuțiile pe care le-am avut cu familia și cu cei care îl cunosc pe bărbatul cu coronavirus, acesta a intrat în contact cu minim 100 de persoane. Este vorba de persoane dintr-o anumită comunitate religioasă, de rude, dar și angajați ai Primăriei Bosanci, în sediul căreia a intrat cred că de două ori”, a precizat primarul.

Potrivit acestuia, bărbatul a mers singur la spital, iar între timp familia lui ar fi intrat în autoizolare, lucru care nu prea mai ajută foarte mult având în vedere numărul mare de persoane cu care a intrat deja în contact.

Familia bărbatului infectat cu coronavirus acuză autoritățile că nu le-au spus că trebuie să se izoleze.

"Fratele meu nu a avut niciun simptom, pentru că dacă ar fi avut cel mai mic semn care să îl facă să creadă că poate fi infectat, sigur se autoizola și anunța autoritățile. Luni seară, noi am aflat din surse neoficiale, pentru că nu ne-a informat nimeni că fratele are coronavirus sau că trebuie să facem ceva. Am sunat eu la 112, iar după ce au vorbit și cu mama, pentru că au solicitat să vorbească direct cu ea, i-au spus că nu trebuie să meargă la spital, iar dacă se simte mai rău să sune din nou la 112. Mama avea frisoane, dureri musculare și tuse, iar ei nu au acționat. Eu sper să nu aibă nimic, dar ea a fost în contact direct cu fratele meu. Pe noi ne-au anunțat că trebuie să ne autoizolăm, dar abia după ce am anunțat tot noi la 112, până atunci nimic. Nu ne-a sunat nici de la DSP nimeni”, a spus bărbatul pentru BosanciNews.

El susține că situația poate exploda în orice moment în comună pentru că au revenit mulți localnici care lucrau în Belgia.