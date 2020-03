Bruxelles, arbitrul războiului măştilor medicale

Comisia Europeană, tentată de protecționism, supune acum exportul de măști medicale în afara UE unei autorizări prealabile, potrivit Le Point.







Ursula von der Leyen a intervenit solemn, duminică după-amiază, pentru a vorbi despre producția și vânzarea măștilor medicale în Europa. În regim de urgență, s-a luat decizia de a supune exportul de echipamente medicale de protecție în afara pieței europene autorizării prealabile a statelor membre. Mai clar: guvernul francez trebuie să emită acum o autorizație prealabilă pentru a exporta în afara Uniunii Europene echipament medical de protecție.





"Trebuie să ne protejăm lucrătorii din domeniul sănătății care se află pe prima linie de apărare împotriva virusului", a declarat președinta Comisiei. Această măsură excepțională privește nu numai măștile, ci și mănușile, ochelarii, halatele, scuturile pentru nas etc. "Provocările generate de răspândirea Covid-19 justifică urgența acestei acțiuni", a declarat Phil Hogan, comisarul pentru Comerț. Comisia face toate eforturile pentru a oferi asistență concretă cetățenilor noștri și tuturor celor care au grijă de aceasta".





Aici, Comisia își încalcă poziția obișnuită de deschidere a schimburilor comerciale în lume. Dar are în faţă o altă provocare: să continue să facă statele membre să lucreze între ele. Deoarece şi reflexul naționalist poate face pagube. Am văzut acest lucru în mod clar prin decizia germană de a bloca măști care au fost cumpărate în mod corespunzător de Elveția, un vecin care, fără a fi în UE, este implicat în totalitate pe piața unică.





Închiderea dezordonată și necoordonată a frontierelor dintre statele membre (Germania, Austria, Polonia, Portugalia etc.) îngrijorează Comisia. "Trebuie să împărtășim acest echipament medical în cadrul Uniunii Europene", reamintește Ursula von der Leyen. Barierele naționale pentru vânzarea unui astfel de echipament către alte state membre nu sunt bune. Trebuie să ne ajutăm reciproc. Nicio țară nu poate produce pentru ea însăşi ceea ce are nevoie. Astăzi, Italia are nevoie de cantități mari de produse medicale, dar în câteva săptămâni vor avea nevoie și alte țări. Producând mai multe, păstrându-le în cadrul Uniunii Europene, împărţindu-le între noi, ne putem proteja personalul medical, pacienții, şi putem stopa răspândirea virusului".





Comisia insistă asupra menținerii unei pieţe unice fără bariere între statele membre, astfel încât componentele medicamentelor sau echipamentelor medicale să poată circula liber pentru a nu pune în pericol producția crescută. Dacă acele camioane care transportă acest echipament sau materii prime sunt blocate la granițe, riscul de penurie sanitară va fi crescut. "Prin urmare, este de o importanță primară să lăsăm piața noastră internă să funcționeze", subliniază președinta Comisiei.





Luni, 16 martie, Comisia a lansat, în coordonare cu statele membre, o mare cerere de ofertă europeană pentru producerea în masă de aparate respiratorii și pentru a răspunde nevoilor care vor crește în săptămânile următoare. De asemenea, Comisia va elabora orientări pentru ca statele membre să continue să funcționeze normal la frontierele lor.





Solidaritatea continentală este importantă. Dar solidaritatea intercontinentală? După ce au primit ei înșiși echipamente europene, chinezii, care ies din criză, au venit la rândul lor în ajutorul Italiei. Potrivit cotidianului "Die Welt", guvernul Angelei Merkel a acuzat duminică seara Statele Unite ale Americii ale lui Donald Trump că vor să dețină posesia exclusivă a laboratorului CureVac, situat la Tübingen, în sud-vestul țării. Acest laborator lucrează la dezvoltarea unui vaccin care ar fi gata de validare în "câteva luni". "Germania nu este de vânzare", a protestat Peter Altmaier, ministrul Economiei. Ministrul de Interne, Horst Seehofer, a confirmat informațiile cotidianului. Reflexul naționalist al sloganului "America mai întâi" va duce la conflicte grele, chiar și între aliați ...