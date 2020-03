Americanul care stocase aproape 18.000 de sticle cu gel dezinfectant a donat două treimi din produse

Matt Colvin, un obișnuit al site-urilor de vânzări, a făcut afaceri profitabile la începutul epidemiei de coronavirus în Statele Unite. Împreună cu fratele său, Noah, a cumpărat mii de cutii cu gel dezinfectant din supermarketurile din Tennessee și din Kentucky-ul vecin A revândut - cu un profit substanțial - o parte a produselor pe Amazon și eBay. Dar gigantul mondial al comerțului online i-a suspendat contul și, avertizându-l că specula este ilegală, s-a trezit în imposibilitatea de a-și vinde stocurile.Propagarea Covid-19 a antrenat între timp o avalanșă de cumpărături de produse dezinfectante și numeroase magazine din țară au rămas fără stocuri.Istoria sa, povestită sâmbătă de New York Times, a provocat furia cititorilor și a autorităților din cele două state, în condițiile în care virusul a infectat peste 3.700 de oameni și a ucis cel puțin 68 în SUA."Nu am avut niciodată intenția să țin produse de primă necesitate departe de oamenii care au nevoie", a declarat el pentru cotidianul new-yorkez, adăugând că a primit numeroase amenințări cu moartea.Duminică, și-a donat două treimi din stocuri pentru a fi distribuite gratuit în Tennessee, a arătat New York Times.După ce și-a pierdut licența de vânzare pe Amazon și eBay, se confruntă acum cu posibilitatea unei anchete penale în Tennessee și Kentucky."Nu tolerăm specula asupra prețurilor în aceste vremuri cu nevoi excepționale și vom lua decizii puternice pentru a o împiedica", a precizat procurorul general din Tennessee Herbert Slatery.Ca și alte state americane, Tennessee a fost plasat în "stare de urgență" și a interzis vânzarea la prețuri excesive a unor produse precum hrana, benzina sau materialele medicale.