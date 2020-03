Engie, ENEL și CEZ și-au suspendat activitatea centrelor de relații cu clienții din cauza COVID-19

ENGIE România

Vizualizarea detaliilor despre factură și consum;

Plata online;

Transmiterea index-ului lunar (alternativ, se poate transmite și la numărul de telefon 0800 800 200 pe baza codului de autocitire, regăsit pe factura de gaze naturale);

Activarea facturii electronice;

Încheierea unui contract de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice;

Schimbarea titularului de contract.

La nivelul ENGIE Romania a fost constituit un comitet de coordonare cu autoritățile centrale și locale. Acesta urmărește îndeaproape situația și ia măsurile de prevenție care se impun atât pentru angajați, cât și pentru clienți, asigurând în același timp continuitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale.









Distrigaz Sud Rețele





Distrigaz Sud Rețele suspendă temporar, începând cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relații cu clienții din toate județele în care are operațiuni.



Clienții Distrigaz Sud Rețele, persoane fizice, juridice sau mandatari ai acestora, au posibilitatea sa ne contacteze online, prin intermediul Portalului DGSR, pentru solicitari de racordare la sistemul de distributie gaze naturale si solicitari de puneri in functiune ale instalatiilor de utilizare gaze naturale prin simpla accesare a https://sax.distrigazsud-retele.ro/login.

Pentru alte tipuri de informații, recomandă utilizarea formularului de contact afișat pe site la link-ul https://www.distrigazsud-retele.ro/contact-distrigazsud-retele/ sau prin apelarea numărului de Call Center 021.9376.





Dispeceratul de primire a apelurilor de urgențe gaze rămâne în continuare operațional non-stop, la numărul de call center 021.9281. În cazul în care echipele Distrigaz Sud Rețele sunt apelate să se deplaseze, ca urmare a unui apel de urgență a unui client, la domiciliul acestuia, clienții sunt rugați să colaboreze cu angajații noștri asigurând respectarea următoarelor proceduri:

▪ Înainte de intrarea în locuință, echipele Distrigaz Sud Rețele vor solicita persoanei autoizolate să poarte mască de protecție;

▪ În timpul efectuării lucrărilor necesare, echipele Distrigaz Sud Rețele vor solicita persoanei autoizolate să stea în altă cameră sau la o distanță mai mare de 2 m;

În cursul intervențiilor la clienți, echipele noastre respectă cu strictețe reglementările actuale stabilite de către autoritățile statului în vederea protecției împotriva COVID-19, fiind echipați corespunzător cu echipament de protecţie constând în: măşti, ochelari de protecţie, mănuşi și sunt dotați cu dezinfectant pentru mâini pe care îl vor folosi înainte și după finalizarea intervenției, precum și după orice manevră care prezintă un risc de contaminare.



De asemenea, Distrigaz Sud Rețele a constituit un comitet de coordonare cu autoritățile centrale și locale. Acesta urmărește îndeaproape situația și ia măsurile de prevenție care se impun atât pentru angajați, cât și pentru clienți.



ENEL România



CEZ



Distribuție Oltenia



apeland Info Tel, la numarul unic 0800 500 000 - numar de telefon gratuit in orice retea pentru semnalarea oricarui tip de intrerupere in alimentarea cu energie electrica, disponibil non-stop si numerele de telefon 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 - cu tarif normal in reteaua nationala, la care, in afara de semnalarea eventualelor deficiente, se pot obtine informatii comerciale de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 - 16:00);

prin email, la adresele: distributie@distributieoltenia.ro,

relatiiclienti@distributieoltenia.ro;

prin completarea formularului de inregistrare a sesizarilor https://www.distributieoltenia.ro/ro/sesizari-form

