MedLife vine cu precizari importante: Nu se refuza tratarea pacientilor cu afectiuni respiratorii acute. Prioritatea zero este siguranta epidemiologica a pacientilor

​Ca urmare a mesajelor care au circulat in spatiul public,MedLife vine cu precizari in care explica masurile luate pentru a se asigura siguranta tuturor pacientilor: Am recalibrat fluxurile interne, astfel incat gravidele, pacientii oncologici, pacientii cu diabet, pacientii cu boli cardiovasculare sau alte patologii sa nu se intersecteze cu pacientii care se confrunta cu afectiuni respiratorii acute (simptomatologie similara celei inregistrate in cazul COVID-19).





Redam comunicatul:



In data de 12 martie, ca urmare a unui numar crescut de solicitari din partea pacientilor cu afectiuni respiratorii acute, am decis sa cream noi circuite in clinicile MedLife si sa modificam intervalele de consultatii pentru toate specialitatile, astfel incat sa crestem siguranta pacientilor care intra in clinicile noastre.





Impreuna cu medicii epidemiologi si igienisti am recalibrat fluxurile interne, astfel incat gravidele, pacientii oncologici, pacientii cu diabet, pacientii cu boli cardiovasculare sau alte patologii sa nu se intersecteze cu pacientii care se confrunta cu afectiuni respiratorii acute (simptomatologie similara celei inregistrate in cazul COVID-19). Consideram ca a fost o decizie responsabila si corecta pentru toti pacientii nostri si ne-o asumam.





In continuare facem eforturi pentru a functiona in parametri optimi, avand ca prioritate zero siguranta epidemiologica a pacientilor si personalului medical. Vom reprograma pacientii cu afectiuni respiratorii acute care au fost pe listele de asteptare in aceste doua zile pentru a fi consultati in cel mai scurt timp de medicii nostri.





Ne cerem scuze pacientilor care au avut de suferit din cauza acestor reprogramari.