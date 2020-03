Cel mai pesimist scenariu pentru SUA: 214 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus

În cel mai pesimist scenariu, 214 milioane de americani vor fi infectați cu noul coronavirus, estimează Center for Disease Control, agenția pentru prevenirea și controlul bolilor din SUA, transmite Mediafax, citănd New York Times.Între 160 și 214 milioane de americani ar putea fi infectați cu noul coronavirus în timpul pandemiei COVID-19, potrivit celei mai pesimiste estimări făcute de CDC într-o conferință restrânsă. Mai mult, între 200.000 și 1,7 milioane de oameni ar putea muri în SUA din cauza virusului 2019-nCoV.Între 160 și 214 milioane de americani ar putea fi infectați cu noul coronavirus în timpul pandemiei COVID-19, potrivit celei mai pesimiste estimări făcute de CDC într-o conferință restrânsă. Mai mult, între 200.000 și 1,7 milioane de oameni ar putea muri în SUA din cauza virusului 2019-nCoV.Totodată, între 2,4 și 21 de milioane de persoane ar putea fi spitalizate în Statele Unite, fapt care ar „dinamita” sistemul de sănătate, care dispune de 925.000 de paturi în spitale. Mai puțin de 10% dintre acestea sunt destinate persoanelor aflate în stare gravă.Acest scenariu foarte pesimist este, totuși, posibil. Şefa Departamentului pentru Sănătate publică din Ohio a estimat că în statul american sunt peste 100.000 de cazuri de coronavirus. Statul are 11,7 milioane de locuitori.Statele Unite au o populație de aproximativ 330 de milioane de persoane.Aproape 5.100 de oameni au murit până acum din cauza COVID-19, iar peste 137.000 de persoane au fost infectate cu virusul 2019-nCoV.