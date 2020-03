Cronologia faptelor, versiunea senatorului Chițac infectat cu coronavirus

Senatorul PNL Vergil Chițac, confirmat cu coronavirus, spune că luni a primit o informare de la NATO și un mesaj pe email în care i se explică faptul că delegatul francez a fost infectat cu COVID la patru zile de la reuniunea la care a participat și el la Bruxelles. Parlamentarul mai susține că a luat legătura cu un medic care i-a spus să stea liniștit dacă nu are simptome, iar de luni el s-a izolat la domiciliu.





Explicațiile vin în contextul în care Antena 3 a publicat un document al Secretariatul General al Adunării NATO, datat 6 martie 2020, în care participanții reuniunii de la Bruxelles - la care a participat și Chițac - erau anunțați că unul dintre membrii delegației franceze la adunarea parlamentară NATO a fost depistat pozitiv la coronavirus. Mesajul de informare este adresat secretarilor delegațiilor, pentru a fi distribuit către toți membrii.





Mesajul transmis pe Facebook de senatorul PNL:





1. "Cronologie (luni, 9 martie): În jur de ora 14:30, am citit atât informarea primită de la NATO cât și mailul de mai jos, în care mi se explică faptul că delegatul francez cel mai probabil s-a infestat pe data de 23, adică după patru zile de la întâlnirea noastră;

3. După ora 17:00, medicul a revenit cu un telefon si mi-a transmis că, dacă am simptome specifice, să merg la spital, iar dacă nu am, să merg în izolare la domiciliu și dacă situația se agravează să mă adresez medicilor specializați, ceea ce am și făcut. Menționez că de luni seara am rămas la domiciliu.

Acum, este clar că am luat de undeva acest virus. De unde, nu îmi pot explica. Rog frumos presa să informeze corect opinia publică. Nu sunt și nu am fost niciodată un om iresponsabil.

P.S. Transportul la spital este în sarcina exclusivă a serviciilor de ambulanță. Nu am hotărât eu cum să fiu transportat la spital. M-am supus, ca orice cetățean, indicațiilor echipajului".



Senatorul de Constanța Vergil Chița, soția, fiul și asistentul său au fost confirmați cu COVID-019.





Anunțul a fost făcut vineri de premierul Ludovic Orban, care a precizat că Chițac a participat la sedința conducerii PNL, astfel că toți liderii partidului se vor izola la domiciliu. Orban a anunțat că el se va izola la Vila Lac 1 și că inclusiv miniștrii vor fi testați. De asemenea, sunt testași și parlamentarii, dar și jurnaliștii.





Senatorul Vergil Chițac a participat la ședința conducerii partidului din 9 martie, când au fost validați candidații la alegerile locale. Astfel că în sală au fost în jur de 100 -120 de colegi, potrivit lui Nicușor Dan, care a fost atunci validat candidat pentru București și care a anunțat și el că s-a izolat la domiciliu.





În aceste condiții, audierile miniștrilor și votul pentru noul Guvern se vor desfășura în Parlament în condiții excepționale. Audierile se vor desfășura într-o singură sală sâmbătă dimineață, iar miniștrii aflați în izolare sau carantină vor fi audiați prin sistem video.







Joi, senatorul Chițac se declara revoltat pe Facebook că s-a creat isterie din cauză că el ar fi suspect de coronavirus. Senatorul de Constanța susținea că are o răceală și că nu are simptome de coronavirus.



"Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru.



Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent", este mesajul de joi al senatorului PNL.