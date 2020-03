Coronavirus în lume Trump a declarat stare de urgență / 250 de oameni au murit în Italia în 24 de ore / Regatul Unit amână cu un an alegerile locale

20:54 Polonia închide granițele cu străinătatea



20:40 Regiunea Madrid a ordonat vineri închiderea tuturor centrelor comerciale, cu excepția magazinelor alimentare, a farmaciilor și a benzinăriilor, începând de sâmbătă.



Spania intră de sâmbătă în stare de alertă și are peste 4.200 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 121 mortale.





20.21. Numărul total al cazurilor de coronavirus in Franța a ajuns la 3.661, față de 2.876, câte erau joi. De asemenea bilanțul deceselor a ajuns la 79, de la 61 joi.

20.20: Arabia Saudită a identificat 24 de noi cazuri, bilanțul total ajungând la 86.

19.50: Rusia va limita zborurile din UE, Elveția și Norvegia din cauza coronavirusului, începând de pe 16 martie.





For decades the @CDCgov looked at, and studied, its testing system, but did nothing about it. It would always be inadequate and slow for a large scale pandemic, but a pandemic would never happen, they hoped. President Obama made changes that only complicated things further.....