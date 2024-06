Copii&Părinți - Powered by MedLife Miercuri, 12 Iunie 2024, 17:39

0

Din momentul în care micuțul se naște, părinții apelează frecvent la dr. Google pentru a afla răspunsul la întrebările care îi macină. De la îmbunătățirea somnului bebelușului, până la prima lui zi de școală și mult mai încolo, spre primele lui experiențe sexuale, există o listă aparent nesfârșită de întrebări. Iată o listă cu cele mai frecvente întrebări ale părinților și răspunsul specialiștilor.

În conflictele dintre copii, concentrați-vă pe găsirea rădăcinii problemei, în loc de vinovat Foto: © Fizkes | Dreamstime.com

1. Cum îmi pot face copilul să doarmă?

Oricât de mult ne-ar plăcea un răspuns clar și precis, adevărul este că nu există unul. Fiecare copil este diferit și are propriile modele de somn și motive pentru care nu ar dormi. Există copii care au nevoie de un an întreg pentru a dezvolta un ciclu normal de somn în timpul nopții. Pentru a ajuta bebelușul să asocieze patul cu somnul, îl poți pune în pătuț atunci când este încă somnoros și nu doarme complet, astfel încât să se obișnuiască cu ideea că e vremea pentru somn. Programul de somn al bebelușilor se va schimba pe parcursul primului an, nou-născuții dormind intervale de 1-2 ore și progresând spre somn mai mult pe măsură ce cresc.

Stabilirea unui model de somn sănătos pentru bebelușul poate fi o provocare dificilă de navigat, dar există câțiva pași pe care îi poți face pentru a ajuta procesul.

Încercați să respectați un program de somn

Bebelușul trebuie să doarmă în timpul zilei, deoarece cei privați de somn dorm mai puțin noaptea

Oferiți-i bebelușului multă stimulare în timpul zilei

Începând cu trei luni, încercați o rutină de relaxare înainte de culcare

Încercați să hrăniți bebelușul înainte de culcare

Încercați să utilizați un instrument care produce zgomot alb.

2. Copiii mei se bat într-una, cum să fac să îi despart?

Discursul „sunteți frați, nu vă mai bateți” nu funcționează niciodată când vine vorba de rivalitatea mult prea familiară dintre frați. O modalitate de a evita acest lucru este să nu aveți niciodată un copil „preferat”. Acest lucru presupune să vă asigurați întotdeauna că amândoi au parte de aceeași dragoste, grijă și atenție, astfel încât să nu simtă că trebuie să concureze pentru dragostea părinților. Rivalitatea dintre frați ar putea fi ușor gestionată dacă stabiliți regulile casei pe care trebuie să le respecte și sunteți fermi și corecți atunci când vine vorba de disciplinarea lor pentru nerespectare. Gestionați-le luptele cu calm și concentrați-vă pe găsirea rădăcinii problemei, în loc de vinovat.

3. Copilul meu nu vorbește încă! Ar trebui să mă îngrijorez?

Pentru părinți, este ușor să intre în panică când copilul nu vorbește, mai ales atunci când îl compară cu alți copii care s-au născut în aceeași perioadă și care pot vorbi deja în propoziții. Dar, din nou, fiecare copil este diferit și nu există un timp fix pentru aceste repere. Deși ar trebui să se exprime suficient până la vârsta de 3 ani, nu subestimați niciodată capacitatea lui de a recupera rapid, chiar dacă a rămas în urmă.

Iată câteva semne care ar trebui urmărite în dezvoltarea limbajului unui copil:

Până la 3 luni- Nu întoarce capul în direcţia zgomotelor puternice.

Până la 4 luni- Nu imită sunetele pe care tu sau tati le faceţi.

Până la 6 luni - Nu râde zgomotos

Până la 8-9 luni - Nu foloseşte sunete pentru a-ţi atrage atenţia.

Până la 9 luni - Nu începe să gângurească.

Până la 10 luni - Nu răspunde când îşi aude rostit numele.

Până la 12 luni - Nu foloseşte cel puţin două silabe diferite.

Până la 12 luni - Nu încearcă să-ţi comunice atunci când are nevoie de ajutor.

Până la 15 luni - Nu foloseşte 6 gesturi diferite (să facă „pa”, să arate cu degeţelul, etc)

Până la 15 luni - Nu spune măcar 1-3 cuvinte

Până la 21 luni - Nu răspunde la îndemnuri simple

Până la 24 luni- Nu foloseşte propoziţii scurte (de măcar 2 cuvinte).

3. Cum fac să am lapte?

Unele mame vor începe călătoria lor de alăptare foarte ușor, în timp ce altele vor avea nevoie de puțin mai mult timp, ajutor și îndrumare. Un sfat bun de la o moașă, un consultant în lactație sau o prietenă cu experiență poate face diferența. Dacă intenționați să alăptați, luați-o cât mai ușor posibil în primele zile după nașterea copilului. Acest lucru vă va oferi timp să vă recuperați și să vă concentrați asupra hrănirii. Unii bebeluși se hrănesc lent în prima sau a doua zi, la alții, acest start lent durează chiar mai mult. Mesele de lapte matern tind să fie rare în primele zile, dar bebelușii atât de mici au nevoie de o masă de lapte la câteva ore.

4. Când ar trebui să-i dau alimente solide copilului meu?

Academia Americană de Pediatrie și Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea sau hrănirea cu lapte praf exclusiv până la vârsta de 6 luni. Despre când începi diversificarea și care sunt alimentele cu care începi, cum arată porțiile potrivite, găsești un ghid aici. Atenție și la semnele că este pregătit pe care le dă bebelușul; acestea oferă indicii clare că este pregătit să stea în funduleț, să mestece mâncarea și să se bucure de gusturile noi.

5. Copilul meu este agresat la școală? Cum ar trebui să rezolv această problemă?

De multe ori, un copil care este agresat la școală poate ascunde acest lucru părinților. Fenomenul de bullying este încurajat și de rușinea și frica resimțite de copilul victimă. De aceea, este important să știți să recunoașteți semnele agresiunii și să interveniți imediat. Pe lângă abuzul fizic, bullyingul poate să includă și violență verbală (batjocorire, tachinări sau înjurături), abuz emoțional (excluderea socială, intimidarea sau bârfa) și abuzarea online (prin social media sau prin telefon). Bullying-ul este o problemă relațională ce solicită întotdeauna o soluție care implică schimbări la nivelul relațiilor între copii și în dinamică grupului. Pentru eliminarea comportamentelor de bullying este necesară o intervenție directă în contextul în care acestea apar, cel mai adesea în mediul școlar. Explicăm AICI cum poți interveni ca părinte pentru a pune capăt bullying-ului asupra copilului.

6. Când și cum ar trebui să vorbesc despre sex cu copiii mei?

Nu este cel mai plăcut subiect, dar este unul foarte important, pentru că părintele este cea mai recomandată persoană care poate construi pentru copiii lui o atitudine sănătoasă legată de sex. Copiii sunt curioși prin natura lor. Vor dori să știe totul despre părinții lor și cum au venit pe lume. Povestea cu păsările și albinele nu mai funcționează ca explicație. Nu vă sfiiți să numiți părțile intime ale corpului – ele există, la fel ca oricare altele. Dacă vă e mai simplu, pentru a explica nașterea, puteți vorbi metaforic, menționând semințe în loc de spermatozoizi.

Odată ce copiii sunt mai mari, puteți spune de unde provine acea sămânță și unde se duce. În loc să vorbiți ciudat despre sex din cauza vârstei copiilor, spuneți-le copiilor despre emoțiile implicate (oamenii care sunt îndrăgostiți o fac), mai degrabă decât să discutați despre actul în sine. Când copiii vor crește, puteți începe să vorbiți cu ei despre sexul responsabil și consecințele pe care le produce atunci când nu este practicat cu răspundere. Faceți discuția antrenantă – doar pentru că este un subiect dificil de înțeles, nu înseamnă că trebuie să-l evitați cu totul.

7. Care este cel mai bun mod de a-mi disciplina copiii?

În primul rând, iată ce să nu faceți: nu-i loviți. Niciodată! În cazul în care copiii sunt foarte mici, încercați să le distrageți atenția de la tantrumurile lor, folosind un obiect sau o jucărie care, de obicei, îi calmează. Fiți fermi și nu spuneți niciodată lucruri pe care nu le veți putea respecta (cum ar fi să-i opriți să joace jocuri video timp de o lună). A nu merge cu o pedeapsă până la capăt nu va face decât să vă diminueze autoritatea. Dar, în același timp în care vă manifestați autoritatea, faceți-o cu blândețe, ca și cum i-ați vorbi unui prieten drag, de a cărui prietenie nu vreți să vă lipsiți.

8. De ce copilul tot face păduchi?

Răspunsul scurt este: pentru că are păr și prieteni. Răspunsul mai lung este că păduchii infestează adesea copiii de la grădiniță sau școala primară, deoarece copiii la aceste vârste au cel mai mare contact fizic unul cu celălalt. Păduchii nu sunt un semn de igienă precară. De fapt, unii experți cred că insectele acestea preferă părul mai curat. Lungimea părului este, de asemenea, irelevantă, așa că gândiți-vă de două ori înainte de a chema frizerul.

Pentru a vă împiedica copilul să tot ia păduchi de la alți copii, utilizați un produs împotriva acestor insecte pe care îl puteți achiziționa de la farmacie. Folosiți astfel de produse chiar de la început, mai degrabă decât remediile băbești care pot provoca accidente. Nu toate produsele ucid și ouăle (cunoscute sub numele de lindini), deci poate fi necesar să vă tratați din nou copilul în șapte până la zece zile odată ce ouăle au eclozat.

9. Copilul meu are crize urâte de furie. Cum să reacționez?

Deși nu sunt niciodată plăcute, accesele de furie ale copiilor mici pot fi oportunități de învățare. Tantrumurile sunt normale pentru copiii mici și sunt o modalitate de a-și comunica nevoile și dorințele. Încercați să vedeți aceste episoade ca oportunități de a vă învăța copilul cum să-și gestioneze furia – una dintre cele mai importante lecții ale vieții.

Înainte ca un tantrum să explodeze, încercați să distrageți atenția copilului – umorul poate fi un antidot excelent pentru furie. Încercați să rămâneți calm în timpul tantrumului – asigurați-vă că cel mic este în siguranță și ignorați izbucnirea cât mai mult posibil. Rețineți că nu face tantrumul pentru a vă „provoca”, astfel încât reacția înfuriată de care ați da dovadă nu vă va face pe niciunul dintre voi să vă simțiți mai bine.

10. Cum pot să-mi învăț copiii că „nu” înseamnă „nu!”?

Aceasta este probabil una dintre cele mai provocatoare întrebări parentale, deoarece când un răspuns negativ implică și un copil, totul devine un test de anduranță. Copiii trebuie să învețe că „NU!” este un răspuns definitiv și depinde de voi să fiți fermi în decizia voastră. Pentru că dacă altfel ar sta lucrurile nu am mai spune „Nu”, ci „POATE”. Dacă încep să aibă tantrumuri din cauza negării, în loc să cedezi, explică-le de ce nu o pot face așa cum vor ei. Asigurați-vă că partenerul dvs. are același răspuns – altfel, ați ajunge să picați rău. Când tu spui „nu”, și partenerul zice „da”, îi învață pe copii că consimțământul nu contează și că o astfel de percepție poate fi toxică.

11. Cum să hrănesc un mofturos? Ce să-i dau să mănânce?

Este normal să devii foarte frustrat când ai petrecut pregătind mese peste mese copilului tău și acesta refuză pur și simplu să mănânce. Aproximativ 90% dintre copii trec prin cel puțin o fază de genul acesta, care îi transformă în cei mai aprigi mofturoși.

Deși poate fi foarte enervant atunci când copilul respinge mâncarea pe care o pregătim pentru el, obiceiurile sale alimentare sunt extrem de influențate de reacția noastră la situație. Explicăm mai multe despre cum poti face față unui mofturos aici.

12. Cum îmi conving copilul să împartă?

A împărți este o abilitate importantă pentru copii, dar poate fi foarte dificil pentru ei să o învețe și folosească, mai ales când sunt mici. Este important să rețineți că, de obicei, copiii nu dezvoltă abilități de a împărți ceea ce au până la vârsta de trei sau patru ani, dar există lucruri pe care le puteți face pentru a ajuta la dezvoltarea acestor abilități.

Când observați că copilul are dificultăți în a împărți cu ceilalți mâncare, jucării, etc, puteți începe prin a-i vorbi calm, îndepărtând jucăria sau obiectul care provoacă lupta și cerându-i idei cu privire la o soluție la problema la îndemână.

Sursa foto: Dreamstime.com