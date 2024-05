Copii&Părinți - Powered by MedLife Miercuri, 29 Mai 2024, 11:14

Tradițiile sau ritualurile de familie sunt experiențe sau activități transmise din generație în generație. Ele pot fi unice și speciale pentru fiecare familie. Și asta e cu atât mai bine. Oferă sentimente de identitate și de apartenență, o continuitate între generații, o modalitate de a da mai departe valorile, istoria și cultura familiei și sunt importante mai ales pentru copiii noștri.

Scopul unei tradiții de familie este ca toată lumea să se distreze și să o aștepte cu nerăbdare an de an Foto: © Evgenyatamanenko | Dreamstime.com

Ce sunt (sau pot fi) tradițiile de familie

Există rutine de familie care se întâmplă în fiecare zi, cum ar fi rutina de culcare sau mesele de cină cu întreaga familie. Apoi, sunt cele săptămânale, cum ar fi o seara de filme în fiecare vineri sau plimbările de duminică dimineața, și cele anuale, cum ar fi să faceți aceeași fotografie în locul preferat de vacanță al familiei sau să vizitați bunicii în fiecare an, de ziua comemorării căsătoriei lor.

Tradițiile de familie diferă de rutinele de zi cu zi. Cele din urmă nu au semnificația simbolică pe care o dețin tradițiile de familie. În timp ce tradițiile au o semnificație specială pentru toți membrii familiei implicați, rutinele sunt adesea activități de bază, necesare pentru a menține unitatea familiei funcțională. O cină obișnuită în familie, în fiecare seară a săptămânii poate face parte din rutina familiei, de exemplu, dar o cină în familie la un restaurant preferat pentru ziua de naștere a copilului poate fi o tradiție.

De ce sunt importante tradițiile de familie

Orice activitate care unește familia și creează amintiri frumoase poate deveni o tradiție. Existența acestora oferă un sentiment de confort și securitate unei familii, în special celor mici. Copiii iubesc rutina și consecvența, iar o tradiție de familie oferă acest lucru an de an. De asemenea, îi ajută pe copii să gestioneze schimbările de peste an și le oferă un moment special pe care îl așteaptă cu nerăbdare.

Tradițiile de familie sunt importante pentru că:

Oferă copiilor un sentiment de identitate

Indiferent dacă tradițiile se bazează pe religie, cultură sau distracție, ele sunt importante pentru că oferă informații despre locul de unde provine familia voastră. Sunt amintiri care ajută la modelarea familiei. „Copiii care știu multe despre familiile lor tind să se descurce mai bine când se confruntă cu provocări”, a spus psihologul Sara Duke.

Soțul ei, psihologul Marshall Duke, a efectuat un experiment împreună cu profesoara de psihologie Robyn Fivush (cunoscută pentru cercetările sale asupra dezvoltării memoriei autobiografice). Experimentul a presupus testarea capacității copiilor de a-și înțelege rădăcinile familiei. Pentru asta, copiilor înscriși în experiment li s-au pus un set de 20 de întrebări despre istoria familiei lor, inclusiv unde s-a petrecut copilăria bunicilor, la ce licee au studiat părinții lor, precum și istoricul medical al familiei.

După ce au pus aceste întrebări la aproape 50 de familii (și au înregistrat conversațiile de la cină), psihologii ai descoperit că „cu cât copiii știau mai multe despre istoria familiei lor, cu atât mai puternic a fost sentimentul de control asupra vieții lor, cu atât mai mare era stima lor de sine”. Acești copii s-au dovedit a fi mai rezistenți, inclusiv la efectele stresului.

În general, tradițiile oferă o înțelegere sănătoasă a sinelui de la o vârstă fragedă, pe care copiii pot continua să o construiască pe măsură ce cresc.

Ajută la întărirea legăturilor familiale

Îi ajută pe membrii familiei să aibă încredere unul în celălalt. Oferă oportunitatea ca familiile să interacționeze și să construiască o bază solidă. Ajută la construirea caracterului. Într-o lume rapidă și în continuă schimbare, consecvența este reconfortantă. Fie că este vorba de o seară de filme în familie ori de plimbări cu bicicleta duminică dimineața, tradițiile oferă siguranță.

Ajută la construirea caracterului

Ritualurile familiale predau valori puternice. Spre exemplu, dacă obișnuiți să mulțumiți lui Dumnezeu înainte de masă sau dacă mergeți la biserică în fiecare duminică, acest lucru le arată copiilor cât de importantă este credința. Dacă le citiți copiilor în fiecare seară înainte de culcare, îi veți învăța că există întotdeauna timp să citească, să învețe ceva nou. Participând la reuniuni de familie sau mergând în vacanțe cu toată familia, îi învățați pe copii că acei oameni sunt o prioritate, iar ei sunt familia.

Cum poți crea o tradiție de familie. 24 idei pentru toată familia

Pentru a crea tradiții în familie, gândiți-vă la lucrurile pe care familia se bucură să le facă. Uneori, tradițiile de familie se formează de la sine. Unele dintre cele mai bune tradiții de familie se întâmplă accidental – faci ceva dintr-un capriciu și întreaga familie este încântată, se simte bine și vrea să o facă din nou. Înainte să-ți dai seama, ai creat o tradiție de familie. Iată câteva idei pentru a crea o tradiție de familie:

1. Tradiții de familie care nu au legătură cu sărbătorile

Majoritatea oamenilor se gândesc la Crăciun ori la Paște când vine vorba despre tradițiile de familie. Dar tradițiile de familie nu trebuie să se întâmple numai de sărbători. Iată câteva exemple pe care le puteți adopta dacă sunt potrivite spiritului familiei voastre:

sărbătoriți prima zi de vară cu un picnic în parc, an de an, cu toată familia;

faceți în fiecare sâmbătă un grătar la curte cu toată familia;

stabiliți o seară de sâmbătă pe lună pentru a ieși în oraș cu toată familia. Poate fi la bowling, la karaoke, la cinema;

sărbătoriți absolvirea școlilor copiilor cu câte un foc de tabără;

adunați-vă la curtea bunicilor în fiecare toamnă pentru culesul strugurilor;

adunați toată familia la o înghețată în oraș pentru fiecare examen trecut cu brio de copiii familiei;

faceți din serile de vineri seri tematice cu mâncare din diferite colțuri ale lumii – thailandeză, indiană, chinezească, italienească. Cumpărați ingredientele împreună, apoi gătiți și mâncați împreună;

fotografiați răsăritul de soare al primei zi de vară și apusul ultimei zile de vară an de an;

planificați o seară de weekend pentru jocuri în familie și jucați cărți sau jocuri de masă;

provocați întreaga familie la o întrecere sportivă – poate fi un maraton al familiei, ori o competiție de fitness;

organizați un club de carte în familie. Propuneți o carte, citiți-o cu toții, apoi adunați-vă în jurul unor gustări și discutați despre ceea ce ați citit. Cei mici pot desena o copertă a cărții după ceea ce povestesc ceilalți membri care au citit cartea.

transformați zacusca/murăturile/dulcețurile din fiecare toamnă o tradiție care să adune laolaltă întreaga familie.

2. Tradiții de familie în perioada sărbătorilor

Organizați propriile voastre tradiții de familie în perioada sărbătorilor de Crăciun, de Paște sau de 1 Mai. Iată câteva idei:

faceți o ședință foto de Crăciun cu întreaga familie la un studio foto;

oferiți cadouri care să necesite asamblare și petreceți prima zi de Crăciun/Paște punând cu toții umărul. Pot fi seturi Lego, puzzle-uri, machete de orașe sau mașini;

organizați un picnic de Paște la curte, cu ecran și proiector pentru a viziona un film împreună;

puneți la cale un concurs de familie pentru vopsirea ouălor de Paște;

ridicați lampioane în fiecare an de Paște ori de 1 Mai;

organizați o vizită la o mănăstire în ziua de Paște sau mergeți la Înviere la aceeași biserică, an de an, și apoi adunați-vă cu toții la masa de Paște;

organizați Festivalul Ciocolatei Calde, o tradiție de familie potrivită pentru a sărbătorii intrarea în iarnă;

adunați-vă cu toții pentru a face decorațiuni de Crăciun pe care să le oferiți între voi;

stabiliți ca tradiție de familie ca în fiecare an, înainte de Crăciun să gătiți rețetele voastre tradiționale – turta dulce ornată cu cremă de zahăr de copii; preparatele tradiționale românești de porc etc.;

petreceți sărbătorile de Crăciun într-o zonă plină de tradiții din România sau într-o zonă cu climă caldă;

organizați o tabără cu cortul/rulota cu toată familia de 1 Mai, dacă vremea permite;

o dată pe lună, lăsați copiii să aleagă meniul unei cine în care vă adunați cu toții. Dacă vârsta permite, lăsați-i să și gătească!

Cum păstrați tradițiile de familie

Tradițiile de familie sunt unice pentru fiecare familie în parte. Însă la fel sunt și sentimentele și amintirile pe care le creează. Unele tradiții de familie sunt ușor de păstrat, altele, care necesită puțină organizare și costuri, ar putea fi mai greu de respectat. Ca să le puteți păstra, rămâneți la idei simple. Gândiți-vă să jucați jocuri, să împărtășiți rețete speciale, să mergeți într-o drumeție, să vedeți un spectacol. Cu cât sunt mai simple, cu atât mai mari sunt șansele de a fi repetate și continuate. În plus, tradițiile de familie nu trebuie să fie scumpe. Există o mulțime de modalități prin care familiile se pot lega fără a cheltui o mulțime de bani. De asemenea, ele se pot schimba, spre exemplu dacă apar anumite condiții care pot face imposibilă repetarea unei tradiții.

Scopul unei tradiții de familie este ca toată lumea să se distreze și să o aștepte cu nerăbdare an de an. Să unească familie, să o țină aproape. Simțiți-vă liber să schimbați lucrurile și să păstrați doar tradițiile iubite de întreaga familie.

