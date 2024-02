Copii&Părinți - Powered by MedLife Vineri, 16 Februarie 2024, 16:00

Bunicii obișnuiau să spună că atunci când un copil doarme, el „crește”. Somnul este o parte esențială în dezvoltarea unui copil. El susține funcțiile cele mai importante ale creierului, printre care memoria și capacitatea de concentrare și reface resursele fizice și emoționale ale organismului. Iată care sunt recomandările generale legate de somn la copii și cauzele posibile pentru care somnul copilului și al familiei poate fi tulburat.

Somnul copiilor Foto: © Afhunta | Dreamstime.com

Cât ar trebui să doarmă copiii, pe vârste

Numărul de ore de somn variază în funcție de vârstă, chiar dacă fiecare copil este diferit. Specialiștii au întocmit numeroase grafice și tabele privind durata somnului pe vârste, însă nu trebuie pierdut din vedere că aceste valori pot varia de la un copil la altul chiar și cu două ore. Astfel, un nou-născut doarme, în medie, circa 20 de ore pe zi, în timp ce un sugar doarme între 13 și 16 ore, cu două reprize în timpul zilei.

Potrivit SleepDoctor, dacă un nou-născut nu face diferența între zi și noapte și se trezește indiferent de oră, pentru a fi hrănit, la vârsta de 6 luni bebelușii încep să-și dezvolte ritmul circadian. Chiar și așa, jumătate dintre bebelușii peste 6 luni nu dorm noaptea în mod regulat. Revenind la tabelele privind durata somnului, între 1 și 3 ani, copiii ar trebui să doarmă între 11 și 14 ore, iar între 3 și 5 ani, 10-13 ore. La vârsta școlii primare, necesarul de ore de somn este de 9-12 ore, în medie, în timp ce adolescenții între 13 și 18 ani au nevoie de 8-10 ore.

Ce se întâmplă dacă nu doarme

Un copil care nu doarme suficient - mai ales de vârstă mică – este hiperactiv pe durata zilei sau, dimpotrivă, somnolent, are reacții întârziate, este predispus la accidentări, este impulsiv și are o dispoziție variabilă. Dacă este de vârstă școlară, pot apărea probleme comportamentale, o memorie și o capacitate de concentrare slabe, perfomanțe școlare scăzute. Tulburările de somn la copii pot fi legate de comportament. De exemplu, copilul strigă și se ridică din pat, nu vrea să doarmă în patul lui, se trezește nopatea și are nevoie de ajutor pentru a adormi la loc. Toate acestea pot fi gestionate cu ajutorul strategiilor comportamentale care elimină problema. De exemplu, dacă copilul se ridică din pat noaptea mizând pe faptul că părintele va rămâne mai mult timp în preajma sa, utilă poate fi limitarea contactului vizual cu el, ca și diminuarea conversației oferite copilului atunci cînd este pus înapoi în pat.

Cauzele medicale care pot tulbura somnul copiilor

Alte cauze ale tulburărilor de somn la copii pot fi de ordin medical precum afecțiunile din sfera ORL – deviații de sept nazal, malformații bucale sau prezența polipilor nazali; colicile abdominale – la copilul mic; refluxul gastroesofagian; dermatita atopică; enurezisul nocturn; bolile endocrine, genetice, neurologice. La acestea se pot adăuga cauze de ordin psihologic – frici, anxietăți, precum și de ordin familial – activități intense în timpul zilei, schimbare frecventă de mediu, stări tensionale. Pentru a preveni complicațiile generate de aceste tulburări, în primul rând, este esențial consultul medicului pediatru, recomandă dr. Georgiana Țane, medic primar pediatru. În urma unor investigații medicale amănunțite, specialistul poate exclude o afecțiune din cele amintite mai sus.

Sfaturi pentru părinți

- Este important de stabilit o igienă a somnului. Aceasta înseamnă că părinții trebuie să stabilească o oră fixă de culcare în fiecare noapte, să nu varieze de la aceasta și să nu încurajeze dormitul în weekend. De asemenea, ora de trezire nu trebuie să difere cu mai mult de o oră, o oră și jumătate.

- De ajutor este și crearea unei rutine relaxante înainte de culcare cum ar fi baia caldă a copilului după care citirea unei povești. Temperatura din cameră trebuie să fie confortabilă, maximum 23-24 de grade Celsius, umiditatea 40-60%, iar zgomotele reduse. Totodată, camera trebuie să fie întunecată.

- Alimentele și băuturile cu cofeină nu trebuie oferite copiilor cu mai pițin de 6 ore înainte de culcare. Mesele îmbleșugate înainte de culcare sunt și ele contraindicate.

- Expunerea la ecrane precum cele ale televizorului sau calculatorului trebuie întreruptă cu o oră înainte de culcare.

- Copiii mici și cei de vârstă preșcolară trebuie culcați în patul lor atunci când sunt obosiți dar încă treji, în loc să adoarmă în brațe sau în altă cameră.

