Bolta plantară - sau mai simplu spus curbura piciorului - se formează în copilăria timpurie. La naștere, toți bebelușii au picioare plate. Doi din 10 copii rămân cu picior plat și la vârsta adultă. Medicii consideră că, la copiii mai mici de 2 ani, platfusul este fiziologic. Un copil cu platfus calcă spre interiorul gleznei și are o mecanică a mersului schimbată. Din pricina suprasolicitării picioarelor, pot apărea dureri în zona călcâiului, a gleznei și a gambei. Ce e de făcut.

Platfus copii Foto: © Lacheev | Dreamstime.com

Piciorul plat este normal la sugari și la copiii mici. Până la vârsta de 6-10 ani însă, curbura picioarelor ar trebui să se formeze, în mod natural, prin folosirea mușchilor și întărirea țesutului moale. În 60% din cazuri, lucrul acesta se întâmplă spontan, dar în altele nu, platfusul fiind vizibil la copii atunci când aceștia merg sau stau în picioare.

Mit: Încălțămintea e de vină

Mult timp încălțămintea purtată în copilărie a fost considerată una dintre cauzele apariției platfusului. Studiile recente au infirmat însă această teorie după ce s-a observat că populațiile care în mod obișnuit merg desculțe au într-o proporție mai mare arcuri plate decât cele care poartă pantofi. Însă, mersul ”înăuntru” al copilului și deformarea încălțămintei potrivit acestei tendințe poate fi un indiciu pentru părinte că la mijloc ar putea fi un platfus.

Piciorul uman are 33 de articulații, care țin împreună 26 de oase diferite. De asemenea, are peste 100 de mușchi, tendoane și ligamente. Arcadele oferă elasticitate și ajută la distribuirea greutății corporale pe picioare. Structura arcadelor determină modul în care merge o persoană. Arcadele trebuie să fie atât robuste, cât și flexibile pentru a se adapta la stres și la o varietate de suprafețe. Când oamenii au picioarele plate, picioarele lor se pot înclina spre partea interioară a gleznei când stau în picioare sau merg. Acest lucru este cunoscut sub numele de suprapronație și poate determina, de asemenea, ca picioarele să se încline spre exterior.

Piciorul plat este consecința unor articulații laxe la nivelul piciorului asociate cu o musculatură insuficient dezvoltată care nu poate susține conformația normală a labei piciorului.

Potrivit Clinicii Cleveland din SUA, a avea picior plat poate fi o problemă moștenită genetic. Unii oameni au boltă plantară înaltă în timp ce alții o au foarte joasă sau nu o au deloc, determinând așa-numitele picioare plate. Alții dezvoltă platfus mai târziu în viață, la vârsta adultă.

Obezitatea, diabetul, paralizia cerebrală, fracturile osoase, sindromul Down, hipertensiunea arterială, sarcina cresc riscul de a avea picioare plate.

La modul general, există două tipuri de picioare plate, scrie Medical News Today. Este vorba despre piciorul plat flexibil, condiție mai frecventă la copii care înseamnă că bolta plantară dispare când copilul stă în picioare, dar este prezentă atunci când acesta stă așezat sau merge pe vârfuri. Al doilea tip este piciorul plat rigid, caz în care o persoană nu are deloc boltă plantară, indiferent de poziție, iar afecțiunea poate fi prezentă atât la copii, cât și la adulți.

Talonetele mențin piciorul în poziție normală

De cele mai multe ori, un copil cu picioare plate nu are alte semne decât aspectul picioarelor. În acest caz, afecțiunea este considerată asimptomatică. Există însă și copii care au simptome precum durere și disconfort în timpul mersului, dificultăți la purtarea încălțămintei sau limitări în practicarea unei activități. Toate aceste semne ar trebui să determine părintele să consulte un specialist.

Medicii care diagnostichează platfusul la copii sunt specialiștii ortopezi pediatri, iar corectarea platfusului la copii nu este un subiect lipsit de controverse.

Cei mai mulți ortopezi susțin că un platfus asimptomatic nu are nevoie de tratament. Dar și aceștia invită la o reevaluare periodică, pentru că, spun ei,

susținătoare plantare - talonete - personalizate pot fi luate în considerare și în cazul platfusului asimptomatic. Aceste talonete au rolul de a menține piciorul într-o poziție normală și de a-l feri de presiune excesivă.

Foarte important, mai spun medicii, este ca un copil cu platfus, încă de la vârstă mică, adică între 3 și 6 ani, să meargă cât mai mult cu picioarele goale, în special pe nisip, iarbă sau pe suprafețe neregulate, pentru a tonifia musculatura de la nivelul picioarelor. Încălțămintea la rândul ei trebuie să fie comodă și să asigure un suport bun pentru arcada piciorului.

Investigații recomandate

Picioarele plate au nevoie de tratament dacă provoacă disconfort sau produc durere într-o altă parte a corpului, la nivelul genunchilor, șoldului sau coloanei vertebrale. Tratamentul în cazul platfusului simptomatic constă, de regulă, în kinetoterapie, tratament cu antiinflamator local și vitamine și în doar 2% dintre cazuri se poate ajunge la intervenție chirurgicală.

În cazul în care copilul are dureri mari în picioare specialiștii de la Spitalul de Copii din Philadelphia, SUA, recomandă efectuarea unor teste precum raze X pentru a obține o imagine a oaselor și a articulațiilor de la nivelul picioarelor; imagistică 3D care creează modele tridimensionale din imagini plate. Spre deosebire de scanarea CT, imaginile 3D pot fi luate când copilul stă în picioare, permițând un diagnostic îmbunătățit, CT-ul care oferă imagini mai detaliate decât radiografiile standard și RMN-ul pentru a vizualiza detalii ale țesuturilor, organelor și ligamentelor, precum și a altor structuri ale copului.

Corecția platfusului este cu atât mai importantă cu cât mai târziu în viață pot apărea neplăceri din această pricină.

Un studiu publicat în „Jurnalul de cercetare a artritei” din SUA relevă faptul că la adulții cu platfus riscul de a avea zilnic dureri în zona genunchilor este cu peste 30% mai mare, comparativ cu cei care nu au această problemă. Potrivit aceleiași surse, riscul de artroză crește și el cu 43%. Specialiștii pun acest lucru pe seama faptului că platfusul modifică mersul și postura ceea ce, în timp, duce la uzura cartilajului articular, mai ales cel de la nivelul genunchilor. Iar dacă la vârsta copilăriei aceste manifestări sunt mai puțin severe sau chiar inexistente, la vârsta adultă pot deveni riscante.

Deși este considerat o afecțiune banală, platfusul poate duce la scăderea calității vieții și la apariția unui număr semnificativ de complicații mai târziu în viață, astfel încât să merite un diagnostic precoce și un tratament eficient.

