Limite: stabiliți clar dacă și cine are acces în casă cât timp lipsesc părinții, care sunt deviceurile și aplicațiile la care are acces și cu cine poate vorbi online, cât timp poate petrece online sau în fața televizorului, ce are voie să facă în bucătărie, zonele din casă în care nu are acces (balcon, debara), cui îi poate spune că este singur acasă, dacă poate părăsi casa etc.