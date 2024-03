CONFIDENTIAL Sâmbătă, 23 Martie 2024, 17:02

Omul de afaceri Mohammad Murad este candidatul AUR la șefia Consiliului Județean Constanța.

Mohammad Murad Foto: AUR

„Toată România a crescut cu filmele lui Sergiu Nicolaescu, cu Amza Pellea, cu nea Mărin miliardar. Din păcate, în ultimii 30 de ani am trăit în beznă, în bube și mucegai. Așa era și complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere. Iar fratele nostru Mohammad l-a transformat în aur, i-a redat strălucirea de odinioară”, l-a lăudat liderul AUR, George Simion, la lansarea candidaților, potrivit unui comunicat al partidului.

Mohammad Murad s-a înscris în AUR anul trecut în noiembrie.

În 2022, Murad spunea că are puține lucruri în comun cu George Simion. „În acest moment nu am nicio înțelegere și proiecte comune cu el. Eu i-am și spus că el are nevoie de conținut, că atitudinea susținătorilor este anti-altcineva, dar nu neapărat pentru ceea ce propune el”, a declarat Murad.

„El a recunoscut foarte bine că suntem diferiti in abordare. Eu am foarte puține lucruri asemanatoare cu dl George Simion ca mesaj. Eu fac constructie, cred in proiecte, solutii. Mesajul dlui George Simion este unul anti-putere, dar nu cu soluții. Si chiar i-am spus: George, trebuie sa gasesti o formula cu proiecte, nu doar anti”, a mai spus omul de afaceri.

Mohammad Murad a fost în 2020 candidat independent, dar susținut de PSD, la funcţia de primar al Mangaliei.

În vârstă de 57 de ani, omul de afaceri de origine libaneză, Mohammad Murad a venit în România în 1982 ca să studieze medicina. După 1990 a început să investească în alimentație publică, imobiliare, construcții și turism. Cele mai mari venituri avea să le obțină din imobiliare și din industria hotelieră unde este considerat cel mai mare investitor, după numărul de camere deținute, peste 3.300, potrivit propriului site.