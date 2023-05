Anunț umanitar Joi, 18 Mai 2023, 09:22

Într-un proiect impresionant din Moldova, o veche vilă prezidențială a fost transformată într-un adăpost pentru persoanele fără adăpost, bătrâni și membrii dezavantajați ai societății. Casa Nicolae, o vilă protocolară de trei etaje care a aparținut fostului președinte Nicolae Ceaușescu, a fost abandonată timp de ani de zile până când Ionela Ivan, o fostă jurnalistă, a transformat-o într-un adăpost pentru cei care nu au unde să locuiască.

A doua Casă Nicolae are nevoie disperată de renovare Foto: Asociația H.A.P.P.Y.

Povestea a început acum 8 ani

Povestea Ionelei a început acum opt ani, când a fost mișcată de suferința oamenilor pe care i-a relatat în articolele sale. Astfel, a decis să creeze o asociație pentru a-i ajuta. "Dădeam supă caldă oamenilor fără adăpost pe stradă. În câteva ierni, am fost martor la oameni care mureau de frig sau îmbolnăveau pe stradă. Cel mai dureros eveniment a fost când un bătrân pe care l-am hrănit într-o noapte a murit înghețat a doua zi. Nu voi uita niciodată acel moment m-am simțit complet neputincioasă și m-am întrebat dacă am fi putut face mai mult în acea noapte. Astfel, ideea de a crea un adăpost a apărut ca o necesitate, o urgență și o soluție de salvare a vieții pentru cei forțați să trăiască pe stradă ", împărtășește Ionela.

Ionela a găsit o casă protocolară abandonată

Cu ajutorul prietenilor ei, Ionela a găsit o casă protocolară care a aparținut lui Nicolae Ceaușescu în Rădeni, un sat la 50 de kilometri de Botoșani. Inițial nu aveau mijloacele necesare pentru a cumpăra sau a reamenaja proprietatea, dar erau hotărâți. Ionela și soțul ei, Cristian, au promis să plătească proprietatea bucățică cu bucățică din donații și au început renovările. Au renovat o vilă care era în mare parte în stare deplorabilă, cu un cost de aproximativ 120.000 euro.

Au fost create 50 de locuri de cazare pentru nevoiaşi

"Când am început proiectul Casa Nicolae, aveam un contract de pre-cumpărare și niciun fond pentru a-l achiziționa de fapt. Era și este încă un proiect monumental, iar eu nu știam cum am fi reușit să-l facem. Il cunoșteam de mulți ani pe dl. Vlad Plăcintă din comunitatea online și eram conștientă de toate cauzele și acțiunile caritabile pe care le-a desfășurat, dar nu avusesem niciodată ocazia să-l întâlnesc față în față. Cu două săptămâni înainte să-i scriu, m-am gândit la asta și i-am povestit ce vrem să realizăm. Ne-am întâlnit la Casa Nicolae și, a doua zi, am început lucrările - demolarea întâi! Astăzi, cu sprijinul Asociației Salvează o Inima și a lui Vlad Plăcintă, avem 50 de locuri de cazare pentru cei în nevoie, iar Casa Nicolae este deținută oficial de către Asociația HAPPY", împărtășește Ionela Ivan.

Casa Nicolae şi-a deschis porţile in ziua de Sfântul Nicolae

În decembrie anul trecut, primii chiriași au ajuns la Casa Nicolae, exact în ziua Sfântului Nicolae. Astăzi, 50 de oameni fără adăpost, majoritatea cu probleme medicale grave, sunt îngrijiți de familia membrii Asociației H.A.P.P.Y și de Asociația "Salvează o Inima". Numărul persoanelor care vin la Casa Nicolae variază din lună în lună, iar adăpostul depinde de personalul medical și de lucrătorii sociali care se asigură că sunt bine îngrijite. "Trebuie să apelăm la ambulanță la fiecare câteva zile pentru cei pe care nu îi putem duce direct la spital. Colega noastră Eleonora este responsabilă pentru distribuirea zilnică a medicației lor, pansarea celor cu ulcer varicos sau răni diabetice și ajutarea celor care necesită reabilitare medicală să facă exerciții. Florentina, asistentul social, este responsabilă pentru a se asigura că nu le lipsește nimic: un pat cald și curat, o masă consistentă, un cuvânt bun și o îmbrățișare. Colegul nostru Ionuț care se ocupă de partea de IT și de platforma noastră online, a creat un sistem unic în România prin care cine dorește, poate rezerva online o masă caldă din calendar: mic dejun, cină, prânz, cu posibilitatea de a achita cu cardul sau alte metode. Cu ajutorul acestui calendar online, reușim să le asigurăm mesele zilnice și alte nevoi. Iar Ciprian se ocupa de tot ceea ce înseamnă transport în cadrul Casei Nicolae. Tot ceea ce facem se bazează pe iubire, respect și empatie ", ne asigură Cristian Cezar Tudose-Ivan co-fondator Asociatia H.A.P.P.Y.

Inițiativa a câștigat sprijinul unui centru de recuperare medicală din Botoșani, care oferă sesiuni gratuite de fizioterapie pentru rezidenții Casei Nicolae. O clinică locală le oferă gratuit toate testele de sânge de care au nevoie.

Casa Nicolae - o şansă pentru o nouă viaţă

Unul dintre oamenii cheie ai Casei Nicolae este domnul Costică. A trăit pe stradă cu fratele său timp de mai mult de 12 ani și a devenit una dintre figurile centrale ale adăpostului. După ce părinții lui au murit, el și fratele său nu au putut să-și permită să plătească chirie pentru apartamentul lor și au fost evacuați în cele din urmă. Au dormit în gări, centre comerciale sau pur și simplu pe stradă până când Casa Nicolae le-a deschis ușile oamenilor fără adăpost. Acesta este acum unul dintre oamenii-cheie ai Casei Nicolae, lucrând fără încetare în fiecare zi pentru a se asigura că cei nevoiași sunt bine hrăniți, îmbrăcați și îngrijiți.

Casa Nicolae - rodul unei iniţiative caritabile care salvează vieţi

Casa Nicolae este o inițiativă caritabilă unică care oferă un adăpost sigur pentru cei care nu au unde să locuiască. Oferă atât un acoperiș deasupra capului, cât și îngrijiri medicale cuprinzătoare și atenție. Este o alternativă care salvează vieți pentru persoanele fără adăpost, cele în vârstă și membrii marginalizați ai societății. Transformarea acestei vechi vile uitate într-un loc plin de speranță și lumină nu este numai o inspirație în Moldova, ci și pentru oamenii din întreaga lume.

Realitatea vieții ne arată adevărata valoare a vieții umane. Costul unei vieți pierdute este imens, iar oferirea unei șanse la o nouă viață pentru o persoană în vârstă sau fără un adăpost este ieftină. Suntem cu toții împreună în această lume și este responsabilitatea noastră să avem grijă de cei din jurul nostru care luptă.

Inițiativa Casa Nicolae este o dovadă a acestei responsabilități, oferind un adăpost sigur pentru cei care au aproape niciunde altundeva să se întoarcă. Echipa Asociației H.A.P.P.Y a transformat deja una din vilele de protocol a lui Nicolae Ceaușescu intr-un camin pentru oamenii fără adăpost și acum cauta sprijin pentru renovarea unei a doua case aflate in vecinatate pentru a gazdui alte 30 de persoane

A doua vilă Casa Nicolae are nevoie de renovare

A doua vilă Casa Nicolae are nevoie disperată de renovare, iar costul total depășește 75.000 de euro. Sunt 30 de oameni care doresc să numească “acasă” acest loc, ceea ce înseamnă doar 2.500 de euro per persoană. Este o sumă mică pentru a oferi o șansă la o nouă viață unui om încercat de greutăţi. Fiecare donație contează și poate face o diferență monumentală în viețile acestor oameni.

Noua casă va oferi adăpost, precum și îngrijiri medicale cuprinzătoare și atenție celor care nu au unde să se ducă. Casa Nicolae 2 va avea 6 camere, fiecare cameră putând găzdui 6 persoane. Efortul de renovare va fi semnificativ, fiind necesară o renovare completă, de la un nou acoperiș la o nouă fundație. Dar cu ajutorul comunității, orice este posibil.

Utilităţi necesare în a doua Casă Nicolae

Ca prim pas, noua casă trebuie conectată la apă și electricitate, iar un sistem de încălzire va fi instalat în curând. Structura casei va fi consolidată cu o structură metalică care va asigura securitatea și stabilizarea structurii. Părțile exterioare ale zidurilor vor fi acoperite cu panouri OSB și izolate cu polistiren, în timp ce pe părțile interioare vor fi izolate cu vată minerală și placaje din gips.

Este nevoie de ajutorul tău!

Inițiativa Casa Nicolae a fost o binecuvântare pentru persoanele în vârstă și fără adăpost, iar echipa Asociației Happy își propune să continue să ofere servicii pentru persoanele mai puțin norocoase decât noi. Totuși, pentru a face acest lucru, este nevoie de ajutorul tău. Inițiativa a avut un mare succes în trecut, oferind oamenilor o a doua șansă la viață. Acum să creăm o altă poveste de succes cu a doua Casa Nicolae 2.

Cu materiale și tehnologie moderne de construcție, lucrările de renovare pot fi finalizate în doar cinci luni. Odată finalizată renovarea, noua Casa Nicolae 2 va salva mai multe vieți oferind căldură, îngrijire și afecțiune pentru cei singuri, bolnavi și abandonați.

Dacă vrei să participi şi tu, poţi dona cu cardul, paypal, accesand link-ul: https://www.asociatia-happy.ro/donations/doneaza-si-tu-pentru-noua-casa-nicolae-si-salveaza-vietile-batranilor-si-oamenilor-fara-adapost/

Sau direct prin transfer bancar în următoarele conturi:

Beneficiar ASOCIAŢIA H.A.P.P.Y.

Cont RON: RO 71 RNCB 0041 1470 3703 0001

Cont Euro: RO 44 RNCB 0041 1470 3703 0002

Cont USD: RO 17 RNCB 0041 1470 3703 0003

COD SWIFT: RNCBROBUXXX

COD BIC: RNCB

BANCA COMERCIALA ROMANĂ – BCR

REVOLUT – 0756 314 281 (cu mesajul – pentru “casa nicoale 2”)

Firmele pot dona fonduri sau materiale în baza unui contract care poate fi descărcat de aici.

De asemenea ai posibilitatea de a rezerva o masă caldă, plăti energia electrică pentru o zi sau poți organiza online parastas printr-un sistem de rezervări și donații unic în România.

Accesează link: https://www.asociația-happy.ro/campanii/

Orice ajutor și sprijin, oricât de mic, contează pentru ca noua vilă Casa Nicolae să fie finalizată până la iarnă. Prin donarea timpului, energiei sau a banilor tăi, poți face o diferență în viața cuiva. Îţi mulțumim pentru sprijinul acordat inițiativei Casa Nicolae 2 și pentru faptul că oferi oamenilor și vârstnicilor fără adăpost speranţă şi o şansă la o viaţă mai bună!

Urmareste activitatea asociatiei pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/asociatiahappy

Articol susținut de Asociația H.A.P.P.Y.