CONFIDENTIAL Joi, 24 Noiembrie 2022, 23:23

Ionut Baias • HotNews.ro

Parlamentele Irlandei și Republicii Moldova au recunoscut Holodomorul, foametea artificială provocată de autoritățile sovietice asupra ucrainenilor, care a ucis milioane de oameni în 1932-1933, drept genocid împotriva poporului ucrainean, scrie Kyiv Independent.

Holodomor 1932-33 Foto: Maxym Marusenko/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cu o zi înainte, Holodomorul a fost condamnat și în Parlamentul României.

Deputații și senatorii români au votat miercuri, în ședință comună, Declaraţia Parlamentului României care condamnă foametea deliberată (Holodomor) la care a fost supus poporul ucrainean de ocupația sovietică în anii 1932 - 1933.

Parlamentul României a votat cu 248 de voturi pentru și o abținere adoptarea declarației care comemorează genocidul ucrainean, soldat cu 10 milioane de victime, prin încălcarea celor mai elementare drepturi și libertăți cetățenești, potrivit Agerpres.

„O decizie cu adevărat istorică a fost luată de Senatul Irlandei, recunoscând Holodomorul din Ucraina drept genocid asupra poporului ucrainean”, a declarat Ambasada Ucrainei în Irlanda la 24 noiembrie.

Ucraina comemorează anual victimele Holodomorului în a patra sâmbătă din noiembrie. În acest an, ziua cade pe 26 noiembrie.

Ucraina a luptat pentru ca foametea artificială Holodomor să fie recunoscută drept un act de genocid. Până în prezent, doar 17 țări au recunoscut Holodomorul ca atare, potrivit Muzeului Holodomorului din Ucraina.

Când vorbesc de Holodomor, cercetătorii fac referire la politica deliberată a Uniunii Sovietice de distrugere a națiunii ucrainene, ca factor politic și entitate socială, spune specialistul în științe politice Yaroslav Bilinsky („Was the Ukrainian Famine of 1932-1933 Genocide? Journal of Genocide Research”, 1999), potrivit Europa Liberă.

Istoricii încă mai discută dacă politicile care au dus la Holodomor cad sau nu sub incidența prevederilor Convenției asupra genocidului, iar mai multe țări - acum și România - au recunoscut Holodomorul ca genocid.

Pe 28 noiembrie 2006, parlamentul Ucrainei a aprobat o rezoluție care afirmă că foametea forțată din perioada sovietică a fost un act de genocid împotriva poporului ucrainean.

