Spotify vrea să facă lumină în ce privește remunerarea artiștilor, dar aceștia nu sunt convinși de explicații

Spotify, liderul mondial în platformele muzicale, a lansat joi un site web, în ​​încercarea de a face lumină asupra circuitului de remunerare a artiștilor, un model care a fost pus în discuție de critici în ultimele luni, potrivit AFP."Lansăm acest site web în întreaga lume (spotify.com/loudandclear) pentru a spune că vă putem auzi tare și clar", a declarat pentru AFP Antoine Monin, director muzical pentru Spotify France și Benelux.„Artiștii cer mai multă claritate, explicații, transparență în ceea ce privește remunerația legată de streamingul muzical și contribuția Spotify, continuă managerul. Spotify nu este singurul actor în cauză, dar, fiind un lider pe piață, el este unul dintre cei care sunt cei mai provocați. Auzim aceste critici, le punem la inimă".Robert Smith, liderul The Cure, a redistribuit astfel petiția internațională „Justiție la Spotify”, care solicită platformei să remunereze mai bine artiștii.Site-ul explicativ, lansat joi după-amiază în limba engleză înainte de alte versiuni, este accesibil tuturor. Un mic videoclip expune astfel ceea ce publicul larg ignoră: platformele muzicale nu plătesc artiștii direct, ci beneficiarii."Acestea sunt etichetele, distribuitorii, agregatorii, organizațiile de gestiune colectivă etc. care funcționează pentru artiști și sunt colaboratori esențiali. Fiecare dintre ei are acorduri diferite cu artiștii", explică Antoine Monin.„Vă explicăm câți bani am băgat în sistem, dar nu putem ști unde merg în detaliu”, a declarat responsabilul responsabilul.Sistemul actual de distribuție - un pot comun care avantajează artiștii cei mai difuzați - nu permite nici venitul mediu al unui flux să fie stabilit, contrar credinței populare.UNAW, un colectiv de muzicieni și muncitori din industria muzicală, aflat la originea mișcării internaționale „Justice at Spotify”, nu a fost însă convins de abordarea platformei. „Am cerut transparență, dar acest site nu răspunde la niciuna dintre întrebările noastre (...) Compania învinovățește în mod sistematic pe alții pentru un sistem pe care l-a înființat”, declară UNAW chestionat de site-ul american de știri muzicale Pitchfork.