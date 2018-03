Cod galben de precipitatii, polei, vant puternic si racire accentuata a vremii

In intervalul mentionat, in Moldova, precum si in zona Carpatilor Orientali vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada. Local in Muntenia si estul Transilvaniei, precipitatiile vor fi mai ales sub forma de lapovita si ninsoare. In Dobrogea si sudul Munteniei vor fi predominant ploi. Cantitatile de apa vor depasi local 15¬20 l/mp si izolat 30 l/mp, arata ANM.In special in sud-estul tarii, se va semnala polei.Vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor, mai sustinute in est si sud-est, cu viteze de 55¬65 km/h, precum si la munte, unde rafalele vor depasi 70 km/h, temporar viscolind ninsoarea.Vremea se va raci accentuat, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada.De asemenea, luni, in intrevalul 6:00 - 21:00, este valabila o informare meteo care vizeaza precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece.Temporar vor fi precipitatii, mai ales sub forma lapovita si ninsoare, in extindere treptata dinspre sud-vest. In jumatatea de sud a tarii si la munte acestea vor fi in general moderate cantitativ. Se va semnala polei sau ghetus, in special in sudul teritoriului, iar vantul va avea unele intensificari. Vremea se va mentine deosebit de rece, mai ales in regiunile extracarpatice.