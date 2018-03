Trafic ingreunat de polei pe DN 24 Vaslui - Iasi si restrictii de tonaj pe DN28 A Tirgu Frumos - Pascani, din cauza zapezii

In judetul Vaslui, pe DN 24 Vaslui - Iasi se circula ingreunat din cauza poleiului in localitatea Codaesti. Se actioneaza cu material antiderapant si pana la aceasta ora nu s-au inregistrat accidente.De asemenea, duminica dimineata exista restrictii de circulatie pe trei drumuri nationale afectate de alunecari de teren.Astfel, in judetul Bacau, DN 12B, la iesirea din localitatea Targu Ocna catre Slanic Moldova, este afectat pe o lungime de 50 de metri din cauza fisurilor majore de pe partea carosabila (diferenta de nivel de 20-25 cm), in urma infiltrarii apei. Circulatia se realizeaza alternativ, pe un singur fir. In judetul Buzau, pe DN10 Buzau - Brasov, la kilometrul 26+800 de metri, din cauza surparii suprafetei carosabile in urma unei alunecari de teren, se circula pe un fir, alternativ, pe sensul de mers Brasov catre Buzau, existand semnalizare prin indicatoare si balize. In judetul Valcea, pe DN 64, in localitatea Baile Olanesti, la kilometrul 134 s-a produs o alunecare de teren, iar circulatia se desfasoara alternativ, pe un sens.De asemenea, pe cinci drumuri judetene din Alba, Brasov, Covasna, Vaslui si Vrancea circulatia este oprita din cauza inundatiilor.Potrivit atentionarilor meteorologice de vreme severa, in perioada 18-22 martie in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.Ce le recomanda politistii rutieri soferilor pentru vremea severa:Reducerea vitezei, astfel incat aceasta sa permita oprirea fara probleme, avand in vedere ca distanta de franare, in asemenea conditii, este mult mai mare.Rafalele de vant laterale modifica tinuta de drum a masinilor, astfel incat, cu cat viteza de rulare a autovehiculului este mai mare, cu atat mai mare poate fi si abaterea de la manevra dorita.Sa fie atenti in special la iesirile din tronsoanele impadurite si sate, la intrarile si iesirile de pe poduri sau la incrucisarile cu autovehiculele cu gabarit mare. Nu opriti si nu stationati in dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care vantul puternic i-ar putea rupe. Daca traficul este aglomerat, precipitatiile sub forma de lapovita sau ninsoare, precum si vantul puternic pot determina aparitia unor blocaje rutiere temporare. Pastrati-va calmul, fiti politicosi cu ceilalati participanti la trafic, nu blocati intersectiile si nu depasiti coloanele de autovehicule.Daca vizibilitatea in oglinzile autovehiculului este redusa din cauza ploii, a lapovitei sau a ninsorii, folosirea luminilor de catre toti soferii reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers. In aceste conditii, se recomanda ca luminile de intalnire sa fie folosite si pe timpul zilei, permanent, mai ales in conditii de vreme nefavorabila.Sa curete in permanenta farurile si blocurile de semnalizare si sa utilizeze corespunzator instalatia de climatizare si dezaburire.Sa nu efectueze depasiri riscante.Sa mareasca distanta de siguranta dintre autovehicule.Sa se informeze cu privire la conditiile meteorologice din zonele in care urmeaza sa va deplasati si echipati-va masina corespunzator, prin cauciurile de iarna sau lanturi, in caz de nevoie.Prevederile legale in vigoare interzic circulatia autovehiculelor neechipate cu anvelopele de iarna, fara a face referire la vreo data calendaristica, atat timp cat drumurile publice sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei.