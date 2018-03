Cod galben si cod portocaliu de inundatii pe rauri din 13 judete, pana luni

De asemenea, sambata a intrat in vigoare o atentionare cod galben de ploi in zona de vest a tarii, iar incepand de la ora 18.00 va fi in vigoare o avertizare cod galben de lapovita si ninsoare, cu intensificari ale vantului, in jumatatea de nord a Moldovei si in zona Carpatilor Orientali.Astfel, avertizarea cod galben emisa de catre hidrologi intra in vigoare sambata, de la ora 20.00, si este valabila pana duminica seara, la ora 20.00, pe raurile din bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita-Nasaud), Somesul Mic (judetul Cluj), afluentii mici ai Somesului aferenti sectorului aval S.H. Dej (judetele Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Crasna (judetele Salaj si Satu Mare), Barc￐u (judetele Salaj si Bihor), Crisul Repede ¬ bazin superior si mijlociu (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru (judetele Bihor si Arad), Crisul Alb (judetele Hunedoara si Arad), Aries (judetele Alba si Cluj), afluentii Muresului aferenti sectorului aval confluenta Aries ¬ amonte S.H. Radna (judetele Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara si Arad), Olt ¬ curs mijlociu si inferior (judetele Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea si Olt), Calmatui (judetele Olt si Teleorman), Neajlov ¬ bazin inferior (judetele Teleorman si Giurgiu).Incepand de duminica, de la ora 6.00, pana duminica, la ora 20.00, va fi in vigoare si o avertizare cod galben de inundatii pe raurile din bazinele hidrografice Mures ¬ bazin superior amonte confluenta Aries (judetele Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud), Tarnava Mare, Tarnava Mica (judetele Harghita, Mures, Sibiu si Alba), Bega ¬ bazin superior (judetul Timis), Timis ¬ bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Barzava, Moravita (judetele Caras Severin si Timis), Caras (judetul Caras Severin), Desn￐tui (judetele Mehedinti si Dolj), Jiu ¬ bazin superior si mijlociu (judetele Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj), Olt ¬ afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Arges, Dolj si Olt), Vedea ¬ bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Olt si Teleorman), Arges ¬ bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Arges si Dambovita), Ialomita ¬ bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Dambovita, Prahova si Ialomita), Buzau ¬ bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Brasov, Covasna si Buzau).Hidrologii au emis si o avertizare cod portocaliu de inundatii care va fi in vigoare pana duminica dimineata pe raurile din bazinele hidrografice Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare ¬ bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic ¬ bazin superior (judetul Cluj), Crasna ¬ bazin superior (judetul S￐laj), Barc￐u ¬ bazin superior (judetele S￐laj si Bihor), Crisul Negru ¬ bazin superior (judetul Bihor), Crisul Alb ¬ bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Hunedoara si Arad), Aries ¬ bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Alba si Cluj). De asemenea, pana duminica, la ora 12.00, este valabil codul portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice Olt (sector S.H. Hoghiz - amonte S.H. Sebes Olt) din judetele Brasov si Sibiu.De asemenea, de sambata, de la ora 14.00, este in vigoare o avertizare cod galben de ploi emisa de meteorologi pentru zona de vest a tarii, iar incepand de la ora 18.00 este instituit un cod galben de lapovita si ninsoare, cu intensificari ale vantului, in jumatatea de nord a Moldovei si in zona Carpatilor Orientali. Ambele avertizari urmeaza sa expire duminica la ora 8.00, cand intra in vigoare o noua avertizare de ploi abundente, vant si temperaturi scazute in 32 de judete si in Capitala.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), de sambata de la ora 14.00 si pana duminica la ora 8.00 se vor produce ploi insemnate cantitativ in Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali."Incepand din dupa-amiaza zilei de sambata, 17 martie, aria ploilor va cuprinde vestul si nord-vestul tarii, precum si zonele montane aferente si se vor cumula cantitati de apa local de peste 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp. In a doua parte a noptii de sambata spre duminica, in nord-vestul tarii vor fi precipitatii mixte si conditii de polei. Vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari in general de 50...55 km/h", spun meteorologii.Vantul va avea intensificari si in celelalte regiuni, cu viteze mai mari, care vor atinge 55...65 km/h in cursul noptii, in regiunile sud-estice. La munte, in special pe crestele Carpatilor Meridionali, vantul va sufla cu rafale de peste 80...90 km/h.Un alt cod galben, valabil de sambata, de la ora 18.00 si pana duminica la ora 8.00 vizeaza jumatatea de nord a Moldovei si zona Carpatilor Orientali, unde se vor produce precipitatii moderate cantitativ sub forma de lapovita si ninsoare, cu depunere de strat de zapada si intensificari ale vantului."In jumatatea de nord a Moldovei, precum si in zona Carpatilor Orientali vor fi precipitatii la inceput mixte, ce vor favoriza local depuneri de polei, apoi sub forma de ninsoare. Local se va depune strat de zapada. Vantul va prezenta intensificari, cu viteze de 50¬55 km/h, iar la munte peste 70 km/h viscolind temporar ninsoarea", precizeaza ANM.Duminica, de la ora 8:00, intra in vigoare un nou cod galben de ploi abundente, vant si temperaturi scazute, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala"In intervalul mentionat vor fi precipitatii pe arii extinse in jumatatea de sud-est a teritoriului.In Moldova, precum si in zona Carpatilor Orientali vor predomina ninsorile si se va depune strat consistent de zapada. In Muntenia si in cea mai mare parte a Transilvaniei, la inceput va ploua, apoi vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vor fi conditii de polei. In Oltenia si in Dobrogea vor fi mai ales ploi. Cantitatile de apa vor depasi local 20¬25 l/mp si izolat 40 l/mp", anunta meteorologii.Vantul va avea intensificari in majoritatea zonelor, mai sustinute in est si in sud-est, cu viteze de 55¬65 km/h, precum si la munte, unde rafalele vor depasi 70 km/h, temporar viscolind ninsoarea.Vremea se va raci accentuat, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10¬15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada.