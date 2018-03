Precipitatii mixte si local polei in Bucuresti si pe drumuri din 9 judete. Doua drumuri judetene sunt inchise, iar 13 trenuri sunt anulate

"Semnalam ca pentru municipiul Bucuresti si pentru judete precum Dolj, Olt, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Administratia Nationala de Meteorologie emis in aceasta dimineata atentionari nowcasting privind fenomene meteo periculoase (precipitatii mixte, local polei), valabile pana in jurul orei 9:00", anunta Centrul Infotrafic.Nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii sau a vreunui eveniment rutier, ramanand insa inchise doua drumuri judetene: DJ 546E Oporelu - Miesti (in judetul Olt) si DJ 284 Ghermanesti - Arsura (in judetul Vaslui).De asemenea, 13 trenuri sunt anulate din cauza vremii.Politistii rutieri le recomanda soferilor sa nu porneasca la drum daca nu au autovehiculele echipate cu anvelope de iarna, sa adapteze in permanenta viteza de deplasare la conditiile de drum, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare fata de vehiculele dinainte, sa nu efectueze depasiri riscante si sa nu franeze sau sa vireze brusc, utilizand, cu precadere, frana de motor.