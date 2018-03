Gerul persista, vineri, in intreaga tara, fiind cod portocaliu si galben, pana la ora 11.00; cursurile din Capitala si din noua judete sunt suspendate

Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant si Capitala si din noua judete sunt inchise, potrivit news.ro.

Potrivit meteorologilor, pana vineri la ora 11.00, este cod galben de frig in Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei;

"Valul de frig va persista si se vor inregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada", precizeaza meteorologii.

Potrivit acestora, restul teritoriului este, in acelasi interval, sub cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute.

In Bucuresti, vineri, temperatura va fi in crestere fata de intervalul precedent, dar vremea va ramane rece, geroasa dimineata.

Temperatura maxima va fi de minus 3 grade, iar cea minima va fi de minus 8 - minus 7 grade.

Totodata, meteorologii anunta ca vremea rea va continua in intreaga tara pana duminica si vor fi precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, intensificari ale vantului in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului.

In aceste conditii Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca unitatile de invatamant din Capitala si din noua judete sunt suspendate, vineri, iar in judetele Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati.