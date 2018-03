Vremea in Bucuresti: Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile

Conform estimarilor meteo, in intervalul 1 martie, ora 15:00 - 2 martie, ora 8:00, va fi ger mai ales noaptea, cand temperatura va cobori spre minus 15 si minus 14 grade Celsius, posibil mai scazuta in zona pre-oraseneasca. Cerul va fi variabil, se va innora treptat in cursul noptii, iar spre dimineata va incepe sa ninga slab. Vantul va sufla slab si moderat.De asemenea, in perioada 2 martie, ora 8:00 - 3 martie, ora 8:00, valorile de temperatura vor fi in crestere fata de intervalul precedent, dar vremea va ramane rece, geroasa dimineata. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de minus 3 grade, iar cea minima va fi de minus 8 - minus 7 grade, posibil mai scazuta in zona preoraseneasca.Cerul va fi noros si temporar se vor semnala precipitatii slabe cantitativ. Acestea vor fi sub forma de ninsoare, iar trecator, in a doua parte a zilei si noaptea, creste probabilitatea de aparitie a precipitatiilor sub forma de lapovita si ploaie, cu depunere de polei. De asemenea, vantul va sufla slab si moderat.Potrivit ANM, in intervalul 3 martie, ora 8:00 - 4 martie, ora 8:00, valorile termice vor fi in continuare in crestere, astfel incat temperatura maxima se va situa in jurul valorii de minus 2 grade Celsius, iar cea minima va fi de minus 6 - minus 4 grade. Cerul va fi mai mult noros si vor fi intervale cand se vor semnala precipitatii slabe, lapovita, ploaie si ninsoare. Meteorologii avertizeaza ca probabilitatea de aparitie a poleiului va fi ridicata. In perioada mentionata, vantul va sufla slab si moderat.In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza prognoza pentru Capitala, emisa joi