DN3 si 13 drumuri judetene, in continuare inchise. Circulatia pe A2 si A4, reluata in conditii de iarna

Dumuri inchise de politie in mai multe judete

Autostrazile A2 si A4

Drumuri nationale cu circulatia oprita

Drumuri judetene cu circulatia oprita

Centrul Infotrafic a transmis o informare cu situatia traficului rutier joi, la 18.30, pe baza datelor primte de la dispeceratele inspectoratelor judetene de politie:Circulatia rutiera s-a reluat, fara restrictii de tonaj (in conditii de iarna) atat pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, cat si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, pe ambele sensuri de deplasare.- DN3 Baneasa - Ostrov (in- DJ 119A Urechesti - Contesti;- DJ 402 Fundulea - Solacolu;- DJ 403 Manastirea - Luica;- DJ 544A Vartopu - Vadastrita;- DJ 546C Potcoava - Perieti;- DJ 546E Oporelu - Miesti;- DJ 653 Stoicanesti - Craciunei;- DJ 679 Ghimpeteni - Valeni;- DJ 504 Alexandria - Cernetu;- DJ 506 Bragadiru - Bujoru, Scurtu Mare - Talpa Ograzile;- DJ 612A Rosiorii de Vede - Balta Sarata, Crangeni - Plopii Slavitesti;- DJ 601B Silistea - Cozmesti;- DJ 284 Arsura - Ghermanesti.Meteorologii au emis joi o noua informare meteo, valabila de joi seara de la ora 23.00 pana duminica la ora 10.00, in care avertizeaza ca urmeaza precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada si intensificari ale vantului. Vezi regiunile afectate -