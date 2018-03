Circulatia ramane oprita pe Autostrada Soarelui. Mai sunt inchise 9 drumuri nationale si 53 judetene

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca joi la ora 06:00, la nivelul intregii tari, circulatia era oprita sau restrictionata pe autostrazile A2 si A4, pe 9 drumuri nationale si pe 53 de drumuri judetene.





A. TRAFICUL RUTIER:





Autostrazi: 2





- A2 Bucuresti - Constanta;

- A4 Ovidiu - Agigea.





Drumuri nationale: 9





Judetul Constanta - 4





- DN 3 Ostrov - Constanta;

- DN 22 Ovidiu - Baia, Balta Alba - limita cu judetul

Braila si Tulcea -Ovidiu;

-DN 22A Harsova - Cataloi;

-DN 22C Tulcea- Harsova si Cernavoda - Basarabi.





Judetul Ialomita-1





- DN 3B Fetesti - Chirana;

-DN21A Tandarei - Baraganul.





Judetul Teleorman - 2





- DN 65A, pe tronsonul Turnu Magurele - Rosori de Vede;

-DN 65E Furculesti -Bogdana.





Judetul Tulcea-2





-DN 22D Macin -Caugagia;

-DN22F Horia -Nalbant.





Drumuri judetene:53





Judetul Braila-2





-DJ211B Rosiori - Coltea;

-DJ 211A/DJ 212-Viziru -Mihai Bravu.





Judetul Calarasi -15





-DJ 201B Lim.jud.Ialomita Lehliu Gara-V.Argovei-Ulmeni-DN31

-DJ 211 D Cuza Voda-Calarasii Vechi;

-DJ 213 A Iezeru(DN3B)-Perisoru(DN3A)-lim jud.Ialomita;

-DJ 302 Belciugatele-DN3 -Mariuta-lim.jud.Ialomita

-DJ 304 Plevna-Dalga-Pelinu

-DJ 306 Socoalele-lim.jud.Ialomita

-DJ 308 A Borcea (DN3B)-Baraganu-DN3A

-DJ 309 Bogata -AlexandruOdobescu-Zimbru-Faurei-Ferma Nucetu

-DJ 310 Radu Negru-Modelu (DN3B)

-DJ 311 Artari (DC45.A)-Stefanesti-N.Balcescu

-DJ 313 DJ 304-Radu Vod-Dor Marunt-Ogoru -Sapunari-lim.jud.Ialomita

-DJ 315 Plevna-Infratirea-DJ 313

- DJ 402 A DJ 402-Magureni (DJ303)

-DJ 402 Sohatu-Fundulea-Tamadau-Darvari-Gostilele

-DJ 411 Chirnogi(DN41)-Valea Popii





Judetul Constanta - 5





- DJ 225, pe tronsoanele Saraiu - Pantelimon si Mircea Voda - DN22;

- DJ 228A, pe tronsonul Nazarcea - Ovidiu;

- DJ 391, pe tronsonul Movila Verde - Cerchezu;

- DJ 391A, pe tronsonul Baneasa - Viroaga;

- DJ 392, pe tronsonul Movila Verde - Plopeni.





Judetul Giurgiu - 2

- DJ 411, pe tronsonul Calugareni - Singureni;

- DJ 603, pe tronsonul Uzum - Mihai Bravu.





Judetul Ialomita -7





- DJ Tandarei-Fetesti;

-DJ 102 H Grindu - Colelia si Grindu - Cotorca;

-DJ 313 Horia - Sapunari;

-DJ 213 Gura Ialomitei - Chirana;

-DJ 306 Reviga - Ciochina;

-DJ 213A Bucu - Ghe. Lazar;

- DJ 203 Cazanesti - Cocora.





Judetul Olt - 5





- DJ 544A, pe tronsonul Vartopu - Vadastrita;

- DJ 546C, pe tronsonul Potcoava - Perieti;

- DJ 546E, pe tronsonul Oporelu - Miesti;

-DJ 653 pe tronsonul Stoicanesti -Craciunei;

-DJ679 pe tronsonul Ghideteni - Valeni.





Judetul Teleorman - 8





- DJ 504, Alexandria - Cernetu;

- DJ 506, pe tronsoanele Galateni- Scurtu Mare, Bragadiru -Bujoru si Guruieni - Babaita;

- DJ 612A Rosiori de Vede - Plopii Slavitesti si Saceni - Ciolanesti;

- DJ 601F Tulceanca - Paru Rotund;

-DJ 601B Silistea -Blejesti;

- DJ 703 Baldovinesti - Ciolanesti;

- DJ 506 A Silistea -Razmiresti;

- DJ 612 Calinesti - Antonesti.





Judetul Vaslui - 1





- DJ 243B pe tronsonul Ciocan - Crang;





Judetul Vrancea-1





-DJ 202E Sihlea - Voedin.





Judetul Tulcea- 8





-DJ 222 Tulcea- Agighiol - Jurilovca- 2 Cantoane -limita de judet Constanta;

-DJ 222 C Tulcea - Agighiol - Murighiol ;

- DJ 229A Cataloi - Frecatei ;

-DJ 222 F Daeni - Fagarasu Nou ;

-DJ 229 Sarichioi - Zebil ;

-DJ 222 E Sarighiol de Deal - DN 22 A(Topolog) ;

-DJ 222 B Ceamurlia de Sus - Topolog;

-DJ 222F Daeni - Ostrov - Peceneaga -Traian.





Drumuri nationale cu restrictii de tonaj

- DN 2A Urziceni - Slobozia(7,5t);





- DN 22 Smardan - Baia - Ovidiu (3,5t);





-DN38 Agigea -Negru Voda(3,5t);





- DN 22E Garvan - I. C. Bratianu(3,5t).





C. TRAFICUL AERIAN : 4 curse aeriene anulate.

Pe raza SRPT Craiova au fost anulate 2 curse aeriene.





Pe raza SRPT Brasov a fost anulata o cursa aeriana.





Pe raza SRPT Constanta a fost anulata o cursa aeriana.





D. TRAFICUL NAVAL:





In prezent este inchis portul maritim de la Marea Neagra, Mangalia, in judetul Constanta, iar in judetul Tulcea este inchisa Bara Sulina. De asemenea, ramane inchis, din cauza vantului puternic, punctul de trecere a frontierei cu bacul Zimnicea - Svishtov.De asemenea bacul de trecere Ostrov - Chiciu (judetul Calarasi) si bacul de trecere Chiciu-Bulgaria nu circula.