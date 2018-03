Joi si vineri dimineata vor fi cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada. 29 de judete sunt sub cod portocaliu de ger, iar in restul judetelor este cod galben de ger, ninsori si viscol

Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius, vor fi inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se afla sub cod portocaliu de ger pana vineri seara. Pentru restul judetelor - treisprezece - este in vigoare o atentionare cod galben de ger insotit de ninsori si viscol. Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, potrivit news.ro.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valul de frig va persista si se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si va fi ger, mai ales dimineata si noaptea. Treisprezece judete - Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mures, Bistrita-Nasaud, Cluj-Napoca, Arad, Timis, Bihor, Salaj, Maramures si Satu Mare - sunt sub cod galben de ger, ninsori si viscol, iar restul judetelor sunt sub cod portocaliu de ger."In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, gerul va fi persistent in cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade", a anuntat ANM.Meteorologul Gabriela Bancila a precizat ca joi si vineri dimineata vor fi inregistrate cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, in Bucuresti urmand sa se inregistreze pana la -19 grade Celsius. In cursul noptii de vineri spre sambata (2/3 martie) temperaturi sub pragul de ger (-10 grade) se vor inregistra in Moldova, local in Maramures, Transilvania, Muntenia si Dobrogea si pe arii restranse in Oltenia.Incepand din noaptea de joi spre vineri (1/2 martie) si pana duminica (4 martie) vor fi intervale cu precipitatii in majoritatea regiunilor, dar mai ales in sud-vestul si sudul tarii. La inceput va ninge, apoi, trecator, vor fi precipitatii mixte si se va forma polei. Scolile din Capitala si din opt judete raman inchise toata saptamana; in alte trei judete, cursurile vor fi suspendate joi Conform Ministerul Educatiei, joi si vineri, cursurile scolare vor fi suspendate integral in Capitala si in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov, Olt si Teleorman.Si in judetul Giurgiu vor fi inchise, in aceste doua zile, toate unitatile de invatamant, cu exceptia a cinci gradinite cu program prelungit din municipiu. De asemenea, in judetele Arges si Dolj s-a decis suspendarea integrala a cursurilor, insa doar pentru ziua de joi, 1 martie.Si in judetul Tulcea, joi vor fi inchise toate unitatile de invatamant , cu exceptia gradinitelor din municipiu. In acelasi timp, in intervalul 1-2 martie vor fi inchise Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" din Campia Turzii, care are are centrala termica defecta, si liceul din localitatea Ladesti (Valcea).Orele de curs vor fi recuperate, conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.