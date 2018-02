Codurile galben si portocaliu de ger, prelungite pana vineri seara

Potrivit, in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, gerul va fi persistent in cea mai mare parte a intervalului, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada.Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade.In cursul noptii de vineri spre sambata (2/3 martie) temperaturi sub pragul de ger (-10 grade) se vor inregistra in Moldova, local in Maramures, Transilvania, Muntenia si Dobrogea si pe arii restranse in Oltenia.Incepand din noaptea de joi spre vineri (1/2 martie) si pana duminica (4 martie) vor fi intervale cu precipitatii in majoritatea regiunilor, dar mai ales in sud-vestul si sudul tarii. La inceput va ninge, apoi, trecator, vor fi precipitatii mixte si se va forma polei.In celevalul de frig va persista si se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10¬15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si va fi ger, mai ales dimineata si noaptea.