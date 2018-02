HARTA INTERACTIVA Drumurile nationale si autostrazile blocate din cauza viscolului. Situatia la moment: 2 autostrazi si 17 drumuri nationale inchise. Restrictii pe alte 3

Ultima actualizare: 19:40

Situatia la ora 19:40:

Drumuri blocate / inchise traficului rutier

DRUMURI cu restrictii sau cu circulatia ingreunata din cauza zapezii:



Zeci de drumuri nationale si autostrazi sunt inchise traficului rutier din cauza viscolului. Judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea sunt miercuri, pana la ora 20.00, sub cod portocaliu de viscol. De asemenea, doua treimi din tara sunt, pana joi ora 10.00 sub cod portocaliu de ger, iar 13 judete din nord-vestul tarii sunt, tot pana maine dimineata, sub cod galben de temperaturi scazute. HotNews.ro va prezinta centralizat lista drumurilor nationale inchise, precum si ocu situatia la nivelul tarii. /19:40, 28 februarie.(Bucuresti - Constanta) 9+500-211+980 BUCURESTI (B)-CONSTANTA (CT) Viscol Incepand cu ora 20:00/ 26.02.2018 s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 15 ATB-uri, 4 UNIMOG-uri, 2 Incarcatoare.(OVIDIU- PORT AGIGEA S.) 0+000-21+775 OVIDIU (CT)-AGIGEA (CT) Ninsoare si vant puternic, vizibilitate redusa Incepand cu ora 19:00/26.02.2018, se inchide circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 9 ATB-uri(Baraganu - Tandarei) 0+000-23+366 BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate redusa Incepand cu ora 09:00/28.02.2018, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 1 ATB si 1 Unimog.(Baia - Ovidiu) 232+900-287+456 BAIA (TL)-OVIDIU (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate redusa Se actioneaza cu 3 ATB-uri(Cataloi - Harsova) 0+000-85+920 CATALOI (TL)-HARSOVA (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate redusa Se actioneaza cu 4 ATB-uri si 1 Unimog.(Cernavoda - Basarabi) 0+000-44+000 CERNAVODA (CT)-BASARABI (CT) Ninsoare si vant puternic, vizibilitate redusa Se actioneaza cu 2 ATB-uri(Macin - Caugagia) 0+000-81+287 MACIN (TL)-CAUGAGIA (TL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate redusa Incepand cu ora 09:00/28.02.2018 , se inchide circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 5 ATB-uri cu lama si RSP.(Horia - Nalbant) 0+000-13+900 HORIA (TL)-NALBANT (TL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate redusa Incepand cu ora 09:00/28.02.2018, se inchide circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 1 ATB.(Maicanesti - Ciorasti) 0+000-15+000 MAICANESTI (VN)-CIORASTI (VN) viscol. Se va actiona cu autoutilaje tip ATB cu lama si RSP si autofreze, in momentul incetarii viscolului.(Giurgeni - Ovidiu) 116+000-196+000 GIURGENI (IL)-OVIDIU (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate redusa Incepand cu ora 12:00/28.02.2018, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule si pe sectorul DN 2A km 62+000-124+000. Se actioneaza cu 14 ATB-uri, 8 Unimoguri, 6 Incarcatoare, 3 Autofreze.(Lehliu - Ostrov) 67+700-256+000 LEHLIU (CL)-OSTROV (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate redusa Se actioneaza cu 4 ATB-uri si 1 unimog(Agigea-Negru Voda) 0+000-53+800 AGIGEA (CT)-NEGRU VODA (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0 Incepand cu ora 14:45/28.02.2018, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 3 ATB-uri si 1 Unimog.(Chiciu - Vladeni) 0+000-96+732 CALARASI (CL)-VLADENI (IL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate redusa(CONSTANTA-OVIDIU) 2+130-11+370 CONSTANTA (CT)-OVIDIU (CT) Ninsoare si vant puternic, vizibilitate redusa. Se actioneaza cu 1 ATB cu rsp+lama0+300-64+385 OLTENITA (CL)-PLOPSORU (GR) Viscol la sol, vizibilitate redusa, ninge abundent.0+000-39+880 ADUNATII-COPACENI (GR)-HOTARELE (GR) Viscol la sol, vizibilitate redusa, ninge abundent.91+345-130+005 ROSIORI DE VEDE (TR)-TURNU MAGURELE (TR) Viscol (60 km/h) cu reducerea vizibilitatii. Se actioneaza cu: 2 UNIMOG, 1 WOLLA, 2 ATB, 1 BULDO, 1 TRACTOR DE MARE CAPACITATE.0+000-20+000 FURCULESTI (TR)-BOGDANA (TR) Viscol (60 km/h) cu reducerea vizibilitatii. Se actioneaza cu: 2 WOLLA, 1 UNIMOG, 2 ATB.(Smardan - Baia) 86+356-232+900 SMARDAN (TL)-BAIA (TL) Viscol la sol, vizibilitate redusa A fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata >3.5 to. , incepand cu ora 07:30/ 28.02.2018(Garvan- I.C.Bratianu) 0+000-14+276 GARVAN (TL)-I.C.BRATIANU (TL) Viscol la sol, vizibilitate redusa A fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata >3.5 to. , incepand cu ora 07:30/ 28.02.2018(Drajna - Fetesti) 43+000-79+000 DRAJNA NOUA (CL)-FETESTI (IL) Conditii meteo nefavorabile. Viscol la sol, vizibilitate redusa Incepand cu ora 18.00 se instituie restrictie MTMA >7.5 tone .