LIVETEXT Autostrada Soarelui si zeci de drumuri, inchise din cauza zapezii / 99 de trenuri anulate / 16 curse aeriene de pe Otopeni au avut intarzieri

Trenul 1576 care circula pe ruta Galati - Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian.Scolile vor ramane inchise in judetul Giurgiu si in perioada 1-2 martie, conform unei decizii luata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU).A fost inchisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe, intre Agigea si Negru Voda, km 0+000 - km 53+800Suspendarea cursurilor in toate scolile din judetul Braila se prelungeste si pentru zilele de 1 si 2 martie, dupa ce elevii au stat acasa in zilele de 27 si 28 februarie.CNAIR anunta ca a fost redeschisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 2, intre localitatile Lilieci (jud. Ialomita) - Spataru (jud. Buzau), km 26+280 - km 104+800.Trei drumuri nationale din judetul Buzau sunt in continuare blocate, o localitate cu aproape 800 de abonati a ramas fara curent electric, iar in 33 de scoli cursurile sunt suspendate, a anuntat dupa-amiaza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Raman inchise circulatiei tronsoanele de drum national, DN 2C intre Costesti - limita judet Ialomita, DN 2 intre Buzau - limita judet Ialomita, DN 22 intre Ramnicu Sarat - limita judet BrailaCursurile din invatamantul preuniversitar in judetul Ialomita se suspenda in perioada 1-2 martie, au anuntat miercuri reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita.Cursurile in toate unitatile de invatamant din judetul Olt vor fi suspendate si in zilele de 1 si 2 martie, din cauza ninsorii si a temperaturilor scazute, a anuntat miercuri dimineata Inspectoratul ScolarTraficul autovehiculelor pe toate drumurile judetene si pe sase sectoare de drumuri nationale din Tulcea este inchis miercuri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit ISU Delta, cele sase drumuri nationale pe care circulatia este imposibila sunt DN 22A Cataloi-limita de judet Constanta, DN22D Horia-intersectie DN 22A, DN22D Ciucurova-2 Cantoane, DN 22F Izvoarele-Nlabant, DN 22 Baia-limita judet Constanta si DN 22A Cataloi-Saraiu.In cursul diminetii, 16 curse aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 30-40 de minute si, punctual, de pana la 60 de minute pe aeroportul Otopeni, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare si/sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo, a anuntat miercuri Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). De asemenea, nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. (News.ro)Giurgiu: DN 41 Oltenita- Calarasi - Daita - Giurgiu, DN 5A Adunatii Copaceni - Hotarele - Giurgiu si DN 5B Ghimpati-Giurgiu sunt inchise. Totodata, pe DN 5 Bucuresti - Giurgiu se circula cu restrictii de tonaj pentru masinile cu masa mai mare de 12 tone.In Teleorman se intervine pentru preluare unei gravide din localitatea Copaceni, a declarat la Digi 24 Adrian Dragomir de la ISU Teleorman. De asemenea, potrivit lui Dragomir, o persoana cu fractura la mana stanga este preluata cu senilata pentru a fi dusa la o ambulanta.La aceasta ora sunt inchise 19 drumuri nationale si 59 judetene, in principal din cauza vizibilitatii reduse, a declarat Raed Arafat la Digi 24.DN 2, pe tronsonul Buzau - Urziceni, si DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita, au fost inchise, miercuri dimineata, din cauza ninsorii, viscolului si a lipsei de vizibilitate, potrivit Comitetului pentru Situatii de Urgenta Buzau. (Agerpres)-------------------Scolile raman inchise toata saptamana in Bucuresti si in judetul Teleorman, din cauza ninsorilor. Miercuri cursurile vor fi suspendate in judetele judetele Braila, Ialomita, Olt, Giurgiu, Constanta. In Dolj si Arges cursurile vor fi suspendate pana joi inclusiv. In Tulcea, miercuri, unitatile vor ramane inchise, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit.