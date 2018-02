Circulatie oprita pe Autostrada Soarelui, 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene

Dumuri inchise de politie in mai multe judete

A. TRAFICUL RUTIER:

Drumuri cu circulatie oprita:

Autostrazi: 2

- A2 Bucuresti - Constanta;

- A4 Ovidiu - Agigea;

Drumuri nationale: 14

Judetul Constanta - 2

- DN 3, pe tronsonul Constanta - Ostrov;

- DN 22 Lumina - Mihai Viteazu;

Judetul Calarasi - 3

- DN 3A, pe tronsonul Lehliu - Drajna;

- DN 3B, pe tronsonul Calarasi - Fetesti;

- DN 31, pe tronsonul Cuza Voda - Oltenita;

Judetul Giurgiu - 3

- DN 5A, pe tronsonul Adunatii Copaceni - Hotarele;

- DN 5B, pe tronsonul Giurgiu - Ghimpati;

- DN 41, pe tronsonul Cascioarele - Daita;

Judetul Ialomita - 1

- DN 21, pe tronsonul Slobozia - Calarasi (jud. Calarasi);

Judetul Ilfov - 2

- DN 3, pe tronsoanele Branesti - Lehliu (jud. Calarasi);

- DN 4, pe tronsonul Popesti-Leordeni - Oltenita (jud. Calarasi);

Judetul Teleorman - 2

- DN 65A, pe tronsonul Turnu Magurele - Rosori de Vede;

- DN 65E, pe tronsonul Bogdna - Furculesti;

Judetul Vrancea - 2

- DN 2N, pe tronsonul Dumbraveni - Bogza;

- DN 23B, pe tronsonul Maicanesti - Ciorasti.

Drumuri judetene: 47

Judetul Calarasi - 23

- DJ 100;

- DJ 201B;

- DJ 211D;

- DJ 213A, pe tronsonul Jegalia - Perisoru;

- DJ 301, pe tronsonul Crivat - Budesti - Fundeni;

- DJ 302, la Belciugatele;

- DJ 303, pe tronsonul Manastirea - Valea Argovei - Gurbanesti - Sarulesti - Tamadau;

- DJ 304, pe tronsonul Dorobantu - Faurei - Plevna - Dalga - Pelinu;

- DJ 305, pe tronsonul Gurbanesti - Lehliu Sat - Sapunari;

- DJ 306, pe tronsonul Cuza Voda - Dragos Voda;

- DJ 307A, pe tronsonul Independenta - Vlad Tepes - Valcelele;

- DJ 308A, pe tronsonul Borcea - Stefan cel Mare;

- DJ 309;

- DJ 310, pe tronsonul Cuza Voda - Radu Negru;

- DJ 311, pe tronsonul Nicolae Balcescu - Stefanesti - Artari;

- DJ 313, pe tronsonul Zimbru - Dor Marunt - Ogoru;

- DJ 315;

- DJ 401C;

- DJ 402, pe tronsonul Luica - Fundulea - Mariuta;

- DJ 402A;

- DJ 403, pe tronsonul Manastirea - Luica - Radovanu;

- DJ 411, pe tronsonul Chirnogi - Radovanu - Crivat;

- DJ 412, pe tronsonul Frumusani - Galbinasi - Sohatu.

Judetul Constanta - 5

- DJ 225, pe tronsoanele Saraiu - Pantelimon si Mircea Voda - DN22;

- DJ 228A, pe tronsonul Nazarcea - Ovidiu;

- DJ 391, pe tronsonul Movila Verde - Cerchezu;

- DJ 391A, pe tronsonul Baneasa - Viroaga;

- DJ 392, pe tronsonul Movila Verde - Plopeni;

Judetul Dolj - 1

- DJ 553, pe tronsonul Poiana Mare - Maglavit;

Judetul Giurgiu - 2

- DJ 411, pe tronsonul Calugareni - Singureni;

- DJ 603, pe tronsonul Uzum - Mihai Bravu;

Judetul Olt - 4

- DJ 544A, pe tronsonul Vartopu - Vadastrita;

- DJ 546C, pe tronsonul Potcoava - Perieti;

- DJ 546E, pe tronsonul Oporelu - Miesti;

- DJ 604, pe tronsonul Bucinisu - Obarsia;

Judetul Teleorman - 9

- DJ 222, pe tronsoanele Ceamurlia de Sus - Sarhiol de Deal si 2 cantoane - limita jud. Constanta;

- DJ 222B, pe tronsonul Ceamurlia de Sus - Topolog;

- DJ 222E, pe tronsonul Sarhiol de Deal - Casimcea;

- DJ 229, pe tronsoanele Mina - Stejaru si Valea Teilor - Niculitel;

- DJ 504, pe tronsoanele Alexandria - Laceni si Alexandria - Cernetu;

- DJ 506, pe tronsoanele Beiu - Cervenia, Bragadiru - Bujoru si Guruieni - Babaita;

- DJ 601F, pe tronsonul Cosoteni - Nenciulesti;

- DJ 612A, pe tronsonul Rosiori de Vede - Balta Sarata - Plopii Slavitesti;

- DJ 679, pe tronsonul Calmatuiu de Sus - Mihaiesti;

Judetul Vaslui - 3

- DJ 243B, pe tronsonul Ciocan - Barlad;

- DJ 247, pe tronsoanele Cadaesti - Emil Racovita - Danesti si Maraseni - Balteni;

- DJ 248, pe tronsonul Arsura - Ghermanesti.

Drumuri comunale: 10

Judetul Constanta - 3

- DC 27;

- DC 29;

- DC 51;

Judetul Dolj - 1

- DC 71;

Judetul Giurgiu - 2

- DC 117;

- DC 139;

Judetul Prahova - 1

- DC 134;

Judetul Teleorman - 1

- DC 18;

Judetul Vaslui - 2

- DC 16;

- DC 161.

Drumuri nationale cu restrictii de tonaj: 6

- DN 3 Baneasa - Murfatlar, Branesti - Ileana si Lehliu Gara - Ostrov;

- DN 3A Drajna - Fetesti;

- DN 22 Smardan Baia si Baia - Ovidiu;

- DN 22D Macin - Horia si Horia - 2 cantoane;

- DN 22E Garvan - I. C. Bratianu;

- DN 22F Izvoarele - Nalbant.

B. TRAFICUL FEROVIAR: 107 trenuri anulate

Din cauza vremii nefavorabile, pe raza SRPT Constanta, au fost anulate 42 de trenuri;

Din cauza vremii nefavorabile, pe raza SRPT Craiova au fost anulate 49 de trenuri;

Din cauza vremii nefavorabile, pe raza SRPT Bucuresti au fost anulate 13 trenuri;

Din cauza vremii nefavorabile, pe raza SRPT Galati au fost anulate 3 trenuri.

C. TRAFICUL AERIAN: 3 curse aeriene anulate.

Pe raza SRPT Craiova au fost anulate 2 curse aeriene.

Pe raza SRPT Brasov a fost anulata o cursa aeriana.

D. TRAFICUL NAVAL:

In prezent sunt inchise toate cele patru porturi maritime de la Marea Neagra, Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, in judetul Constanta, iar in judetul Tulcea ramane inchisa Bara Sulina. De asemenea, raman inchise, din cauza vantului puternic, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov.