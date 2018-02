Gerul va persista, in Bucuresti, pana vineri: ninsori, vant puternic si temperaturi intre minus 19 si minus 7 grade Celsius

In cursul zilei de marti, temperatura maxima in Capitala va fi de minus 7 grade Celsius, iar intensificarile de vant vor amplifica senzatia de rece. Treptat, atat ninsoarea cat si vantul vor diminua in intensitate. Stratul de zapada va mai creste cu aproximativ 3 centimetri, iar rafalele vor mai atinge la inceputul zilei 40 - 50 km/h, in scadere dupa-amiaza, spre 30 - 35 km/h, trecator spulberand zapada.Incepand de marti seara si pana miercuri dimineata, meteorologii avertizeaza ca va fi ger, iar temperaturile minime vor atinge minus 12 - minus 10 grade Celsius. In a doua parte a intervalului, ninsoarea se va intensifica si se va depune strat nou de zapada, peste cel existent, de 5 - 10 centimetri. Vantul va creste treptat in intensitate si va avea viteze la rafala dimineata de 40 - 50 km/h, spulberand zapada si viscolind ninsoarea.De asemenea, in perioada 28 februarie, ora 8:00 - 1 martie, ora 8:00, valul de frig va persista si va fi ger in cea mai mare parte a intervalului, in intensificare noaptea, cand temperatura va cobori pana la minus 15 si minus 14 grade, mai scazuta pana in jur de minus 18 grade la periferie. Maxima termica nu va depasi minus 7 si minus 6 grade Celsius."In cursul zilei va continua sa ninga moderat cantitativ, cu depunere de strat nou de zapada, in general de 6 - 8 centimetri, iar vantul va sufla in general moderat, cu unele intensificari in prima parte a zilei, cand rafalele vor mai atinge 40 - 45 km/h, spulberand si viscolind zapada. Dupa-amiaza vantul va slabi semnificativ in intensitate, dar va continua sa ninga pana la inceputul noptii. Grosimea totala a stratului de zapada, cand va inceta ninsoarea, va fi in medie de 20 - 35 centimetri", arata prognoza emisa pentru Bucuresti.Potrivit ANM, de joi dimineata, de la ora 8:00, pana vineri, la ora 8:00, gerul va persista in cea mai mare parte a intervalului, maxima termica nu va depasi minus 7 grade Celsius, iar noaptea temperatura va cobori pana la minus 19 - minus 16 grade Celsius, posibil mai scazuta la periferia orasului. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat.Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza avertizarea pentru Capitala in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice.